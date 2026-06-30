La DGE confirmó la suspensión de clases para este miércoles 1 de julio: qué zonas de Mendoza están afectadas

La medida alcanza al turno mañana en varios departamentos y localidades debido a las nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero y problemas de transitabilidad.

La DGE dispuso clases virtuales en las zonas afectadas por las condiciones meteorológicas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de las clases presenciales para el turno mañana de este miércoles 1 de julio en distintos departamentos y localidades de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia.

La decisión fue adoptada tras los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en distintos caminos de acceso a los establecimientos educativos. La medida se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La suspensión alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades de los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

Miércoles 1 de julio - Turno Mañana



Debido a condiciones meteorológicas extremas, se suspenden las clases presenciales en:



Zona Sur

Valle de Uco

Uspallata

Potrerillos



: https://t.co/ibrVROJ6Qc pic.twitter.com/ADWXzaG8Bk — DGE Mendoza (@MzaDGE) July 1, 2026 Cómo será la actividad escolar en las zonas de Mendoza afectadas La DGE informó que, en los departamentos y localidades donde fueron suspendidas las clases presenciales, la actividad educativa deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

En tanto, el organismo aclaró que "en el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad", por lo que las escuelas continuarán con el dictado habitual de clases presenciales.