La DGE publicó requisitos y plazos para entrar en una esperada convocatoria por los docentes

Los primeros días de junio la DGE lanzó una importante convocatoria para docentes de nivel secundario. Ahora dio los pasos previos para no tener demoras.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el próximo semestre se llevará a cabo el concurso de Acrecentamiento y Concentración de Nivel Secundario, aunque todavía no se definió una fecha exacta. El organismo ya empezó a advertir a los docentes interesados en participar sobre los pasos previos que deben cumplir para no quedar afuera del proceso por cuestiones administrativas.

Convocatoria de la DGE Según informó la DGE, los docentes del nivel secundario deben revisar con anticipación dos aspectos centrales: el estado de su antigüedad en el sistema y la vigencia de su certificado de aptitud psicofísica. Ambos requisitos son condición para poder inscribirse en el concurso, por lo que el organismo insiste en que no se postergue la verificación hasta último momento.

Para controlar la antigüedad, los docentes deben ingresar a GEI, en la sección PAD Docentes, y desde ahí revisar el estado registrado por establecimiento -tanto en su cargo titular como en suplencias- y el total general acumulado en el nivel secundario. Cualquier inconsistencia detectada ahí debe corregirse antes de que se abra la inscripción al concurso.

La DGE llamó a concurso de Acrecentamiento y Concentración de Nivel Secundario. Gobierno de Mendoza Reclamos de los docentes La DGE también detalló el circuito de reclamos según el tipo de situación. Si se trata de servicios posteriores a 2017, la corrección de fecha de alta o baja queda en manos de la propia escuela, siempre que la diferencia con la fecha original no supere los 30 días y se cuente con documentación que respalde el cambio. Cuando la diferencia es mayor, interviene directamente el área de Legajos. En ambos casos, el trámite se realiza a través del portal mxm.mendoza.gov.ar, en la sección Mis Trámites, Nuevo Trámite, eligiendo la opción "Actualización Antigüedad".

Para los servicios anteriores a 2017 o prestados en instituciones externas al sistema GEI, el procedimiento es el mismo: debe iniciarse desde el mismo portal (mxm.mendoza.gov.ar) y bajo la misma opción de trámite. También se contempla el caso de los docentes cuyo tipo de antigüedad figura erróneamente como "Docente" en el sistema, cuando debería corresponder a una categoría específica como Profesor, Preceptor o Secretario. Esa corrección también la realiza el área de Legajos, a solicitud del interesado.