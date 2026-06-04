La DGE publicó una esperada convocatoria para los docentes
La medida de la DGE involucra a docentes de Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo, y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
Finalmente, la Dirección General de Escuelas (DGE) publicó una resolución muy esperada por los docentes. La medida involucra a profesores de Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo, y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CENS y 1° año Ciclo Básico Secundario CEBJA).
La resolución de la DGE para docentes
A través de la resolución 2513 firmada por el director de la DGE Tadeo García Zalazar, se abrió la convocatoria a concurso de traslado ordinario, acrecentamiento y concentración e ingreso para el ciclo lectivo 2026, de horas cátedra y/o cargos de las áreas 01 a 21 y 24. La medida incluye a los docentes titulares de los establecimientos educativos dependientes de Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CENS y 1° año Ciclo Básico Secundario CEBJA).
Además, la normativa señala que el concurso se realizará en forma virtual sincrónica, en línea con los procedimientos que se vienen realizando en concursos anteriores. En cuanto al cronograma la DGE estableció:
- junio y julio: traslado
- agosto, septiembre y octubre: acrecentamiento y concentración
- noviembre: ingreso
Requisitos para participar en el concurso
Según el artículo dos de la resolución, solo pueden participar del concurso los docentes que cumplan los siguientes requisitos:
- argentino nativo, por opción o naturalizado
- activos
- comprendidos en las áreas convocadas por el concurso
- poseer título en el marco de la normativa vigente
- tenes bono de puntaje 2025
- estar encuadrado por la Ley de incompatibilidad y su modificatoria
- no encontrarse en cambio de funciones
- no encontrarse alcanzado por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario 313/85