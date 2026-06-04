La DGE publicó una esperada convocatoria para los docentes

La medida de la DGE involucra a docentes de Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo, y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La medida de la DGE incluye a los docentes de secundaria.

Finalmente, la Dirección General de Escuelas (DGE) publicó una resolución muy esperada por los docentes. La medida involucra a profesores de Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo, y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CENS y 1° año Ciclo Básico Secundario CEBJA).

escuela secundaria clases aula 3.jpg La normativa de la DGE suma a los docentes de escuelas técnicas. Gobierno de Mendoza

La resolución de la DGE para docentes A través de la resolución 2513 firmada por el director de la DGE Tadeo García Zalazar, se abrió la convocatoria a concurso de traslado ordinario, acrecentamiento y concentración e ingreso para el ciclo lectivo 2026, de horas cátedra y/o cargos de las áreas 01 a 21 y 24. La medida incluye a los docentes titulares de los establecimientos educativos dependientes de Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CENS y 1° año Ciclo Básico Secundario CEBJA).

Además, la normativa señala que el concurso se realizará en forma virtual sincrónica, en línea con los procedimientos que se vienen realizando en concursos anteriores. En cuanto al cronograma la DGE estableció:

junio y julio: traslado

agosto, septiembre y octubre: acrecentamiento y concentración

noviembre: ingreso