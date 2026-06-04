PAMI exige validar los datos personales para mantener el acceso a los servicios digitales

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) puso en marcha un nuevo sistema de validación de identidad para sus afiliados con el objetivo de reforzar la seguridad de las cuentas digitales y prevenir estafas. La medida alcanza a quienes utilizan la plataforma Mi PAMI, tanto desde la aplicación móvil como desde la versión web.

Según informó el organismo, los jubilados y pensionados deberán actualizar y confirmar sus datos personales para continuar utilizando con normalidad los servicios digitales. Quienes no completen el proceso podrían encontrar dificultades para acceder a determinadas funciones o realizar trámites online.

La iniciativa forma parte de una actualización general de los sistemas digitales de la obra social, impulsada por el crecimiento de las gestiones online y el aumento de intentos de fraude dirigidos especialmente a adultos mayores. El objetivo es fortalecer la protección de datos personales y evitar accesos no autorizados a las cuentas de los afiliados.

Entre los requisitos que deberán cumplir los usuarios figuran la validación del correo electrónico, la actualización del número de teléfono celular, la confirmación de los datos personales registrados y la creación de una contraseña segura.

Cómo realizar el trámite en PAMI

El procedimiento puede completarse de manera gratuita desde la plataforma Mi PAMI. Para ello, los afiliados deben ingresar con su usuario habitual o registrarse si aún no poseen una cuenta activa. Luego deberán verificar su dirección de correo electrónico, incorporar un número de celular actualizado y confirmar que los datos personales coincidan con la información registrada en el sistema.

Además, el organismo solicita generar una nueva contraseña o actualizar la existente siguiendo criterios de seguridad reforzados. Una vez finalizada la validación, los usuarios podrán seguir utilizando normalmente todas las herramientas digitales de la obra social.

PAMI advirtió que quienes no actualicen su información podrían experimentar inconvenientes para acceder a servicios como recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos online, consultas administrativas, recuperación de cuentas y acceso a la credencial digital. No obstante, aclaró que la medida no implica la suspensión de prestaciones médicas ni de la cobertura sanitaria.

Asimismo, las credenciales físicas continúan siendo válidas para realizar trámites presenciales y retirar medicamentos en farmacias habilitadas.