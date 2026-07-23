PAMI aclaró qué credenciales siguen vigentes y cuáles ya no sirven en 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) emitió una aclaración clave para sus afiliados sobre la validez de las credenciales, un documento indispensable para acceder a turnos médicos, retirar medicamentos y realizar distintos trámites.

La información busca evitar inconvenientes en centros de salud y farmacias, especialmente ante la convivencia de distintos formatos que siguen en circulación.

Actualmente, PAMI reconoce cuatro tipos de credenciales vigentes , todas con la misma validez para realizar gestiones:

Desde el organismo remarcan que cualquiera de estos formatos permite acceder a prestaciones médicas, medicamentos y trámites sin restricciones.

PAMI también fue enfático en señalar qué credenciales quedaron fuera de uso:

Credenciales provisorias sin código QR

Modelos antiguos de credenciales que fueron reemplazados

Estos formatos ya no son aceptados y deben ser actualizados para evitar rechazos en la atención.

El organismo recordó que la credencial es fundamental, ya que funciona como identificación dentro del sistema de salud. Sin ella, pueden surgir demoras o dificultades para acceder a servicios.

Sin embargo, aclararon que no es obligatorio contar con la versión digital, ya que todas las credenciales vigentes tienen la misma validez.

Ante este escenario, PAMI recomienda a los afiliados verificar qué tipo de credencial poseen y, en caso de tener un formato obsoleto, gestionarlo nuevamente.