La UNCuyo, las privadas y la DGE ofrecerán sus carreras en la Expo Educativa 2026

La provincia recibirá una nueva edición de la Expo Educativa Mendoza, la feria de oferta académica que resulta útil para los jóvenes y adolescentes para definirse a la hora de elegir una carrera universitaria. Participarán la UNCuyo y las universidades del ámbito privado. Cuándo será y dónde.

El evento se llevará a cabo de manera presencial el 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Nave Creativa y Nave Cultural, ubicadas en Juan Agustín Maza 250 de la Ciudad de Mendoza , con entrada libre. También podrá seguirse de manera virtual en expoeducativa.mendoza.edu.ar y en las redes sociales de las instituciones participantes.

Como cada año, la Dirección General de Escuelas participará a través de la Dirección de Educación Superior. Esta vez, presentará la oferta de 64 institutos de gestión pública y privada, que expondrán 21 profesorados y 52 tecnicaturas.

La Expo Educativa será en junio. Ofertas de la UNCuyo y otras universidades.

Cabe destacar que este año habrá un único stand de la DGE, donde se nuclearán las propuestas de los diferentes institutos de Educación Superior de la provincia. Es decir, no habrá puestos individuales por institución. Desde ese espacio se difundirán las distintas ofertas académicas correspondientes a la dirección de línea.

El encuentro pondrá el foco en la orientación vocacional e incluirá una amplia oferta de talleres y actividades. Además, habrá propuestas lúdico-recreativas, tecnológicas y patio de comidas.

Qué universidades participan en la Expo Educativa

Junto con la Dirección General de Escuelas, participarán en esta iniciativa la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.

Además de los talleres de orientación vocacional y de las distintas actividades lúdico-recreativas y tecnológicas, la Expo Educativa Mendoza 2026 contará con diferentes espacios e iniciativas pensadas para acompañar de manera integral a estudiantes y asistentes.