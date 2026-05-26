UNCuyo: el mileísmo impulsa al primer decano liberal del país

Al principio un rumor sobrevoló la UNCuyo: Javier Milei - o quienes son sus seguidores en la provincia- presentarían un armado para el rectorado para las elecciones del próximo 9 de junio. Esa versión se fue desinflando, pero apuestan a algo no menor: quieren tener el primer decano liberal del país: Marcelo Piedralisi que busca, con el apoyo de UPAU y de Franja Morada, arrebatarle la Facultad de Ciencias Económicas a Miguel González Gaviola, quien va por la reelección.

UPAU es la agrupación estudiantil de Económicas, que surgió en los 80 y ahora se ha reimpulsado.El nombre de Piedralisi, quien es liberal, sonó fuerte durante la previa al cierre de listas, pero la duda era si se presentaría. Finalmente, la Franja Morada desistió su respaldo de González Gaviola - quien es del sector de la actual rectora Esther Sánchez- y el candidato liberal consiguió un variopinto conjunto de avales que pueden cumplir el sueño de los jóvenes libertarios: tener a la primera autoridad del país en una facultad.

Esta situación se enmarca en Universitarios por la Libertad que es el armado estudiantil de La Libertad Avanza. La referente es la diputada provincial Cecilia Soler, quien además agrupa a otros estudiantes que se referencian con el presidente y se presentan en los claustros estudiantiles de distintas facultades como representantes en los Consejos directivos-a excepción de Económicas que también postulan para el Consejo Superior-.

Además de UPAU, están incluidas Kairós Derecho; Agrupación estudiantil por la Formación y el Liderazgo - AEFYL-FFFYL-y UPAU Económicas -que significa "apartidaria de principios federales y republicanos"- que va a los comicios junto a UPL. Kairós, UPAU y AEFYL llevan muchos años de militancia.

"Nosotros tenemos una clara expresión de extender la batalla cultural a las universidades. Nuestro objetivo es tener al primer decano liberal del país" contó orgulloso Juan Cruz Giménez, referente principal de UPAU a MDZ .

Piedralisi es liberal y va en un frente que contiene a la mayoría de los estudiantes de Ciencias Económicas: UPAU más Franja Morada, entre otros. Enfrentará a González Gaviola, que es radical y es del espacio de la rectora Sánchez.

El objetivo próximo para los Universitarios por la Libertad es presentar un armado para el rectorado en 2023 en las provincias del centro del país: Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Por ahora, si Piedralisi gana la batalla, será un hecho histórico.

La coordinadora de la juventud de Javier Milei

La diputada provincial Cecilia Soler, quien es abogada, es la coordinadora de UPL Mendoza. De hecho, hace unos días, compartió un locro patrio con los estudiantes de las agrupaciones que aglutina.

UPL es la agrupación de la juventud de La Libertad Avanza. De hecho, hubo un problema con otro grupo que quería usar la sigla sin pertenecer a la estructura oficial de Universitarios por la Libertad.

Santiago Viola, quien es el apoderado nacional de La Libertad Avanza y una de las referentes en la UNCuyo, Rocío Gómez, presentaron un reclamo y la Junta Electoral de la UNCuyo habilitó sólo a la agrupación que se referencia con Soler a usar el nombre.

upl mendoza

El armado de la agrupación de Javier Milei

En Económicas se presentan a las elecciones junto a UPAU a los Consejos Superior -que es el órgano legislativo y con mayor poder de decisión de la universidad- y al Consejo Directivo de la facultad para el claustro estudiantil.

Entre los postulados, defienden la no aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo, a contramano con el resto de la UNCuyo.

UPL ley de financiamiento 2

UPL ley de financiamiento 1

image

Las agrupaciones que siguen a Javier Milei en Derecho y Filosofía

En la Facultad de Derecho y en Filosofía hay dos agrupaciones que se denominan independientes pero que tienen lazos con UPL y son conservadoras.

Kairós es la agrupación de Derecho. Su leyenda es "agrupación universitaria independiente" pero junto a Soler un grupo de estudiantes fue a conocer el Polo Judicial.

Además tiene posicionamientos sobre temas políticos como el 25 de marzo reivindicaron el Día del Niño por Nacer, en clara postura en contra de la ley que despenalizó y legalizó el aborto en Argentina.

Kairós Día del niño por Nacer

El 24 de Marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia postearon sobre la "memoria completa" diciendo que no hay que "excluir del pedido de memoria a las víctimas de los grupos armados", en sintonía con el discurso del Presidente. En ese sentido, aseguraron que: "Desde Kairós los invitamos en este día a reflexionar por la memoria sin sesgos ideológicos, la verdad completa de los hechos y la Justicia para todas las víctimas del terrorismo perpetrado por grupos armados".

Se presentan como candidatos al Consejo Superior como representantes de su facultad, para el claustro estudiantes.

image

En Filosofía se presenta la Agrupación Estudiantil por la Formación y el Liderazgo. Fueron parte de las jornadas en contra de la Ley de Educación Sexual Integral -ESI- que fue aprobada en 2005. La actividad se produjo en marzo y hubo incidentes.

Además, a pesar de la laicidad de la educación, esta agrupación es de la derecha católica. Para las Pascuas, recordó "la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo".

También cuestionaron para el 24 de marzo que no se recuerden "las víctimas" de las agrupaciones armadas.

Sólo tiene candidatos estudiantiles.

El problema de las agrupaciones de Javier Milei

Dentro de la UNCuyo, los sectores libertarios enfrentan un problema estructural: la falta de organización territorial y de conducción unificada. A diferencia de agrupaciones históricas como Franja Morada o los espacios peronistas, que tienen presencia consolidada en casi todas las facultades, los libertarios aparecen más dispersos y con menor capacidad de movilización.

Mientras las agrupaciones tradicionales defienden el modelo reformista y la participación política estudiantil dentro de la universidad pública, los sectores libertarios intentan instalar la idea de que los centros de estudiantes se transformaron en estructuras burocráticas alejadas de las necesidades reales de los alumnos.

En ese escenario, las elecciones universitarias de este año aparecen como una prueba para medir si el fenómeno Milei puede traducirse en representación concreta dentro de la UNCuyo o si, al menos por ahora, seguirá siendo más fuerte en las redes sociales que en las urnas universitarias.