La novedosa propuesta de Javier Ozollo, candidato a rector de la UNCuyo

Javier Ozollo es candidato a rector de la UNCuyo - Universidad Nacional de Cuyo- por Proyecto Universidad Abierta Un Nexo al futuro. Un nombre largo, pero que refleja la alianza que está conformada por distintos espacios. Propone autonomía respecto de los partidos políticos- que dice que hoy no hay- y además, adaptar la Universidad al "50% de los estudiantes" que asisten y que además, trabajan. Es decir, agregar horarios o usar la virtualidad.

En esta entrevista con MDZ, cuenta sobre lo que quiere para el futuro de la UNCuyo, cuestiona a la actual gestión y marca el rumbo que propone.

- ¿Cuándo decidiste ser candidato?

-Fui jefe de campaña de Compromiso Universitario, que fue la lista opositora que se presentó en 2022. Una de las conclusiones en ese entonces, es que sacamos es que había que empezar más temprano. El año pasado, aproximadamente en junio, nos juntamos con un grupo de docentes y alumnos, pero especialmente docentes, que habían participado en la campaña de 2022. Empezamos a tener una serie de reuniones para poder proponer una universidad de otro tipo para el 2026.

Decidimos ver quién podía y quería candidatearse. Finalmente nadie se animaba y algunos docentes y alumnos, en ese momento y me propusieron y acepté porque la universidad es mi vida.

-¿Cuáles son las propuestas fundamentales, que tiene tu lista para esta campaña?

-Una férrea defensa de la autonomía universitaria, que obviamente me imagino que todos pensamos lo mismo: que hay defender la autonomía universitaria, pero nosotros creemos que la autonomía universitaria se defiende sin tener un vínculo de jerarquía, sin que te manden desde la política de afuera.

-Ustedes no tienen un anclaje político partidario.

-Exactamente, nosotros consideramos que la política partidaria externa de la universidad debe mantenerse externa y la universidad debe poder sostener independencia en la producción de conocimientos y en la enseñanza, que es el fin último de la universidad.

-¿Te parece que es una época muy complicada para ser rector, teniendo en cuenta la ley de financiamiento universitario que el Gobierno nacional no cumple?

-Muy complicada. Va a ser un gran desafío, es un gran desafío. Nosotros creemos igualmente que la Universidad Pública argentina es una institución tan fuerte para el pueblo argentino, que seguramente va a campear esta crisis, la va a poder superar. Obviamente que hay que hacer que la supere, el futuro no llega por naturaleza, el futuro hay que construirlo, pero creemos que sí, que esta es una etapa difícil, pero una etapa que como tantas otras, la Universidad Argentina va a superar y la Universidad Nacional de Cuyo va a estar a la cabeza de eso y creemos que es un desafío.

javier ozollo uncuyo-7 Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Cómo se hace campaña en la universidad pero dirigida a los estudiantes?

- Lo que hay que hacer es hablar con ellos que es lo que estamos haciendo. Primero escucharlos, los estudiantes tienen como colectivo, como fuerza en la universidad, tienen propuestas muy interesantes.

Lo primero es pararse y escucharlos, tienen muy buenas propuestas y después tienen una idea de universidad muy fuerte y en ese sentido trabajamos mucho con los estudiantes y por supuesto los estudiantes ponen la espontaneidad, la alegría, la fuerza, que muchas veces los docentes más grandes nos olvidamos en algún momento de nuestra vida universitaria tuvimosy eso también refresca mucho cualquier campaña.

- ¿Cómo sufren los estudiantes la crisis en general?

-Les pega muchísimo más fuerte, por supuesto los salarios docentes y no docentes es lo principal, pero a los estudiantes les cuesta mucho hoy estudiar en la Universidad. De hecho, en términos generales está teniendo una baja de matrícula y una retracción en que los chicos y las chicas estudien, básicamente entre otras cosas por el costo. Primero porque más del 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo específicamente trabajan, la universidad no les está dando alternativas ni horarios ni de apoyo para los estudiantes que trabajan, está pensando en los estudiantes que no trabajan, en los estudiantes que tienen todavía una familia que puede apoyar en sus gastos de estudio, que a pesar de que la universidad es gratuita, seguirá siendo gratuita, hay muchos gastos y mucho apoyo de las familias a los chicos que estudian.

- ¿Qué pasa con los estudiantes que vienen de departamentos alejados?

- Es otro tema que también tiene que ver con nuestra propuesta, es que la universidad necesita extenderse más en el territorio provincial de lo que está extendido, es decir, el 80% de la oferta educativa de la Universidad Nacional de Cuyo está concentrada en el Gran Mendoza, es cierto que muchas facultades tienen, por ejemplo, extensión en otros departamentos. Que también tenemos el ITU que tiene sede en distintos departamentos, pero está muy concentrado. Debemos tener una oferta mucho más homogénea en el territorio.

Por otro lado, los sociólogos decimos que es el primer depredador demográfico de la provincia, porque ese chico que viene de Malargüe termina de estudiar acá, se casa acá, pone su consultorio acá y después tenés una tasa de médicos ejerciendo en el Gran Mendoza mucho mayor que la que pueda haber en Malargüe. Entonces también eso tiene un doble efecto, no solamente para la familia y para los chicos, sino también para la provincia.

javier ozollo uncuyo-8 Rodrigo D'Angelo / MDZ

- Tiene que haber una articulación mayor con el Estado provincial y los municipios...

-La universidad tuvo históricamente una Secretaría de Territorialización, específicamente para eso.Lamentablemente en la gestión de la contadora Sánchez y Gabriel Fidel se eliminó esa Secretaría. Nosotros queremos volver a tener una Política de territorialización y eso significa también una cuestión formal en términos del instrumento que lo hace. En ese sentido hay que avanzar y mucho, y mucho.

-Cuando decís esto de la mitad de los estudiantes de la Universidad Nacional de cuyo trabaja ¿no existe, a diferencia de la UTN, el turno noche?

-No existe el turno noche y sigue siendo una demanda, el turno vespertino. Hay un problema también, que el docente tiene un horario de trabajo y tiene un sueldo, encima muy escaso en este moment,o por ese horario de trabajo y es muy difícil extenderlo.

Pero hoy tenemos las nuevas tecnologías, eso nos ayuda mucho, podemos tener una enseñanza de calidad también en el interior de la provincia, pero hay que tener también un objetivo político de centralización de la educación universitaria, y eso es lo que queremos proponer fuertemente a la comunidad de la universidad y a la comunidad de la provincia.

-¿Qué opinás al respecto de la situación del Damsu?

.Sí, justamente el DAMSU tiene dos tipos de problemas.Un tipo de problema que es estructural, que es que en la medida en que los salarios bajan y las prestaciones médicas y los medicamentos suben, obviamente que siempre vas a tener un problema de financiamiento. No solamente el DAMSU, que no es una obra social, pero también extendido a las otras obras sociales que también están en problemas por el mismo tema. Ese es un problema estructural y que hay que pelear por la aplicación de la ley de financiamiento para que los salarios vuelvan a subir.

Pero también hay problemas de gestión. Por ejemplo, como no es una obra social sino un departamento médico asistencial, la universidad también pone parte del porcentaje de financiamiento al DAMSU. Y normalmente esa parte que ha puesto, la ha tenido que poner restringiendo presupuesto a las facultades.

javier ozollo uncuyo-2 Rodrigo D'Angelo / MDZ

También muy propio de una mirada de ajuste que ocurre por estos tiempos, que el ajuste que quiere hacer la parte de arriba, en realidad se realiza en la parte de abajo. Milei cuando quiere ajustar, ajusta las provincias. Se traslada el ajuste a las provincias.

Nosotros creemos que se puede hacer un mejor aporte de la universidad al DAMSU sin necesidad de afectar los presupuestos de las facultades. Es decir, ajustando el propio rectorado, que es el que se lleva una buena parte de los gastos de funcionamiento de la universidad y que no tiene alumnos ni tiene docentes

-¿Y en qué se lo gasta?

-Eso es lo que me tocará ver cuando asuma como rector. Me tocará ver exactamente eso, porque no es tan claro dónde va gran parte de los fondos. O si van, es en cosas en las que obviamente no estamos de acuerdo.

El muro, por ejemplo. El muro es un problema, porque la universidad participa del Instituto de Seguridad Pública, tiene especialistas en política de seguridad en la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, tiene ingenieros y arquitectos, tiene diseñadores territoriales, etc. Y si tiene un problema de seguridad, tiene que preguntarle a los expertos de la propia universidad que le den las propuestas de solución al problema de seguridad que tiene la universidad, que sigue teniendo a pesar del muro.

Entonces, nosotros vemos ahí un problema serio. Primero, no estamos de acuerdo obviamente con el muro, pero segundo, vemos que no se participa a la gente que tiene conocimiento.

-Y si ganás la elección, ¿qué haces con el muro?

-Se lo damos a la gente especialista, arquitectos, por ejemplo, que están implicados con el tema del hábitat, a ver qué hacemos con el muro. No lo voy a decidir yo, lo va a decidir la universidad, que es quien tiene el conocimiento para hacerlo.