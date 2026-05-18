Karina Milei pretende reemplazar a Santiago Caputo en su guerra por el control digital

El mundo libertario cree que puede reemplazar el empuje que le daban los referentes de " Las Fuerzas del Cielo " con un nuevo ejército a manos de territoriales que alguna vez agarraron una computadora y en la mayoría de los mensajes suelen escribir con errores de ortografía, por lo menos.

La irreverencia y hasta la mala educación inicial de los alcahuetes de Santiago Caputo , quienes no discriminan en publicar lo que le mandan desde el más allá, ya no está. Quienes acompañaban las primeras incursiones barriales y las reuniones de Javier Milei , poniendo plata de sus bolsillos porque creían en lo que decía el nuevo mesías, ahora parece que no quieren ni participar.

Es que luego de haber quedado fuera de todas las listas de candidatos, aquella que postulaba a Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires como la conformada por Sebastián Pareja , bajo las órdenes siempre de Karina Milei , los Gordo Dan de la vida se sintieron destratados, hasta casi echados, como los Montoneros de la Plaza de Juan Domingo Perón.

Pero estos pibes no pueden pasar a la clandestinidad, simplemente, porque siempre estuvieron ahí. Y el sueño de ser poder quedó trunco y no pudieron cambiar el click.

La idea que lanzó "El Jefe" es empezar a desplegar un proceso de discusión pública en toda la provincia de Buenos Aires, empezando este lunes con Sebastián Pareja y Diego Valenzuela como oradores principales. Quieren que presenten proyectos desde la civilidad como si hubieran estado afuera del poder y de los legislativos durante los dos primeros años.

Para eso deberán cambiar la plataforma de lanzamiento publicitario. Si fueran inteligentes, los libertarios deberían unificar en el exintendente de Tres de Febrero toda la operatoria. Ha sabido manejarse muy bien en ese mundo y volverían a interpelar a un público que se les está yendo. También ayudarían a recomponer la relación con el ahora senador provincial luego que le hayan vetado su llegada al Gobierno nacional.

Pero al ser tan desconfiados, siempre es posible que aún en un nuevo inicio surjan problemas. Los mismos que se observan en cada territorio donde los coordinadores siguen viendo conspiraciones y destratos de las propias estructuras libertarias.

Fabrizio Martínez y Luciano Ontiveros son los responsables de conducir las dos más importantes secciones electorales, la Tercera y la Primera. De origen peronistas, ambos fueron elegidos por Pareja para pelear en el territorio que Javier Milei debía conquistar para tener alguna chance electoral en el conurbano bonaerense. En la Octava, La Plata, Juan Osaba nunca quiso que Francisco Adorni fuera primer candidato a diputado provincial. ¿Sabía lo que ahora se está conociendo de su crecimiento patrimonial? Terminada esa pelea por el escándalo que produjo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ahora Osaba tiene otro lío por resolver. ¿Quién presidirá el bloque de diputados provinciales? Es que en diciembre, cuando presentaron los papeles para informar quiénes serán los responsables de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados provincial, el platense había quedado como vicepresidente del cuerpo mientras que el caputista Agustín Romo como presidente de bloque.

Ahora Sebastián Pareja, autorizado por Karina Milei, pretende un enroque. Romo vice y Osaba presidente, pero Facundo Tignanelli, representante de Máximo Kirchner en el corazón político y administrativo bonaerense, no quiere aceptar eso. Salvo que el propio Pareja le permita avanzar con proyectos propios que quizás hasta compliquen al propio Axel Kicillof.

Karina Milei, Sebastián Pareja y sus armadores territoriales reemplazan a “los pibitos que tuiteaban”, quienes ahora “están en el fondo”, tal cual describió Joaquín De la Torre. Esta definición, quizás prejuiciosa, sin embargo describe algo que es real. La frescura y las ganas de “comerse el mundo” será reemplazado por profesionales de la política de disímiles procedencias.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g6lqn0y6ro Javier Milei, con la motosierra que le dio un desconocido en aquel entonces, hoy concejal. Fueron los que armaron el milagro que hoy están siendo raleados. Tomás Cuesta / Getty

Un dirigente territorial, concejal que se siente “León” antes que nada, sigue a los insultos porque los centros territoriales de Anses o PAMI siguen siendo manejados por referentes que hoy están muy lejos de las ideas libertarias. Sin querer, le da la razón a De la Torre.

Otro que fue “separado” por no querer que el hospital nacional ubicado en Ituzaingó quede en manos no libertarias fue Hugo Equiza, quien no es un concejal más. Fue el que le regaló la motosierra a Javier Milei cuando iniciaba su campaña final en el conurbano bonaerense.

Quizás estas transformaciones estén pasando porque La Libertad Avanza se auto percibe como una formación revolucionaria. Y en las revoluciones, históricamente, quienes las iniciaron, los más fanáticos, terminaron siendo fusilados o guillotinados.

La exigencia de pureza y lealtad extrema genera más muros y límites que amplitud, imprescindible para generar confianza en un proceso transformador. ¿Qué les darán a aquellos que quieren aportar y pretenden que el barco libertario llegue a buen puerto? Si todos los que se suben a ese transporte terminan siendo tirados al océano.

Los bloques legislativos en toda la provincia están divididos. Los coordinadores discutidos y las conspiraciones están a la orden del día. Hasta el relator Daniel Mollo, quien quiere ser candidato a intendente en San Martín, convive con exigencias que no puede satisfacer. Situaciones similares se repiten a lo largo y ancho del conurbano, convertido hoy en un coto de caza de traidores.