Elecciones UNCuyo: Javier Ozollo denuncia alianza oficialista y promete independencia

Con las elecciones para el rectorado de la UNCuyo previstas para junio –aunque sin cronograma oficial confirmado–, el Doctor en Ciencias Sociales Javier Ozollo se presentó como candidato a rector con una crítica frontal a la actual gestión y un diagnóstico que apunta a la "alianza" con el gobierno provincial y nacional como un obstáculo para la autonomía.

En MDZ Radio , el Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño esbozó los pilares de su propuesta, que busca un giro radical hacia la “independencia absoluta” de la casa de estudios. La actual gestión, liderada por la rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel de la agrupación Interclaustro –que, según Ozollo , impuso el mismo gobernador Alfredo Cornejo–, busca renovar su mandato por cuarto período consecutivo.

Ozollo fundamentó su postulación en la necesidad de un cambio tras doce años de gobierno de una misma agrupación. "Nosotros creemos que ese alineamiento con la política externa de la universidad vulnera mucho las capacidades de lo que se puede hacer", afirmó, señalando que "no permite ejercer la autonomía universitaria completamente". Frente a esto, propone "una candidatura que piensa de otra manera, básicamente con una independencia absoluta de los partidos políticos externos".

Su análisis es contundente respecto al contexto nacional: "El gobierno nacional tiene un proyecto de destrucción de la universidad pública". Y amplió: "Es un proyecto de destrucción, de tratar de pasar a todos los que puedan pagar a la universidad privada y eliminar la universidad pública. Ese es el proyecto final del gobierno de Milei". Acusó a la actual rectoría, por su alianza con el gobierno de Alfredo Cornejo, de no defender a la institución: "Esta gestión no nos defiende frente a la topadora, a la motosierra de Milei".

Para el candidato, la UNCuyo enfrenta dos grandes problemas: el desfinanciamiento y alineamiento político ya mencionado, y "serios problemas de gestión". Frente a esto, planteó ejes centrales de su campaña.

Uno de ellos es recuperar el rol protagónico de la universidad en la sociedad mendocina. La universidad "tiene la obligación de ser el cerebro de la provincia, de proponerle a la provincia pensar la provincia del futuro", sostuvo Ozollo, y lamentó que en los últimos doce años "la universidad se quedó sin voz" en temas cruciales como minería, industria, empleo o incluso durante la pandemia.

En materia de enseñanza, propone una modernización profunda. "La universidad argentina es una universidad que estuvo pensada para el siglo XX. Hoy necesitamos otra universidad", argumentó, abogando por revisar planes de estudio "en todas" las carreras para acortar duraciones, desarrollar la oferta en turno vespertino para estudiantes que trabajan y avanzar en la "territorialización" mediante campus virtuales y presenciales en el sur provincial.

Defensa del sistema universitario público

Frente a cuestionamientos habituales sobre el uso de recursos, Ozollo salió al cruce: "Hay mucho de fantasía". Explicó que "más del 80% del presupuesto" son salarios de docentes y no docentes que acceden por concursos y son evaluados periódicamente, y destacó el alto nivel de formación exigido. "La universidad pública argentina no es parte del problema, sino es parte de la solución", concluyó en este punto.