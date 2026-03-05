Presenta:

Sociedad

|

UNCuyo

La UNCuyo lanzó curso para mayores de 25 años que no terminaron la secundaria

La UNCuyo recordó que las inscripciones están abiertas hasta este 6 de marzo para este novedoso curso.

MDZ Sociedad

UNCuyo.

UNCuyo.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) inscribe —hasta el 6 de marzo— a la primera edición 2026 del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado la secundaria y deseen iniciar una carrera universitaria en 2027.

La propuesta se enmarca en la Ordenanza 111/2024 C.S., en consonancia con el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que habilita el acceso a estudios universitarios a mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten experiencia y preparación vinculadas a la carrera elegida.

La UNCuyo advierte que aún no está definido qué pasará con las postulaciones a las becas educativas Foto: Santiago Tagua/MDZ
La UNCuyo con cursos especiales.

La UNCuyo con cursos especiales.

Fechas clave para el curso

  • Inscripción: hasta el 6 de marzo.
  • Inicio del curso: 18 de marzo.
  • Duración: 6 semanas.
  • Modalidad: mixta (presencial y virtual).

El cursado será los miércoles por la mañana (presencial) y viernes (virtual).

La iniciativa propone acompañar, nivelar y preparar a las y los postulantes para iniciar el proceso de admisión a carreras comprendidas en la oferta educativa 2027 de la UNCuyo.

Requisitos de inscripción según la UNCuyo

Para postularse deberán:

  • Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción.
  • Poseer estudios primarios completos.
  • Acreditar experiencia laboral vinculada a la carrera elegida.
  • Acreditar preparación específica vinculada (requisito excluyente).

Documentación requerida

  • DNI (frente y dorso).
  • Constancia de estudios primarios completos.
  • Constancia de experiencia laboral relativa a la carrera elegida.
  • Currículum vitae y certificaciones que acrediten preparación vinculada.

Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por referentes de las facultades e institutos. De ser necesario, se realizarán entrevistas para ampliar la información presentada.

¿Cómo inscribirse?

Completar el formulario disponible en este enlace. Se deberán completar todos los campos y adjuntar la documentación en formato imagen o PDF.

+ información

Archivado en

Notas Relacionadas