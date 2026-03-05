La UNCuyo lanzó curso para mayores de 25 años que no terminaron la secundaria
La UNCuyo recordó que las inscripciones están abiertas hasta este 6 de marzo para este novedoso curso.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) inscribe —hasta el 6 de marzo— a la primera edición 2026 del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado la secundaria y deseen iniciar una carrera universitaria en 2027.
La propuesta se enmarca en la Ordenanza 111/2024 C.S., en consonancia con el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que habilita el acceso a estudios universitarios a mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten experiencia y preparación vinculadas a la carrera elegida.
Fechas clave para el curso
- Inscripción: hasta el 6 de marzo.
- Inicio del curso: 18 de marzo.
- Duración: 6 semanas.
- Modalidad: mixta (presencial y virtual).
El cursado será los miércoles por la mañana (presencial) y viernes (virtual).
La iniciativa propone acompañar, nivelar y preparar a las y los postulantes para iniciar el proceso de admisión a carreras comprendidas en la oferta educativa 2027 de la UNCuyo.
Requisitos de inscripción según la UNCuyo
Para postularse deberán:
- Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción.
- Poseer estudios primarios completos.
- Acreditar experiencia laboral vinculada a la carrera elegida.
- Acreditar preparación específica vinculada (requisito excluyente).
Documentación requerida
- DNI (frente y dorso).
- Constancia de estudios primarios completos.
- Constancia de experiencia laboral relativa a la carrera elegida.
- Currículum vitae y certificaciones que acrediten preparación vinculada.
Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por referentes de las facultades e institutos. De ser necesario, se realizarán entrevistas para ampliar la información presentada.
¿Cómo inscribirse?
Completar el formulario disponible en este enlace. Se deberán completar todos los campos y adjuntar la documentación en formato imagen o PDF.
+ información
- [email protected]
- Teléfono: 4135000, interno 4119 (oficina Trayectorias Académicas).