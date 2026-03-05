La UNCuyo lanzó curso para mayores de 25 años que no terminaron la secundaria

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) inscribe —hasta el 6 de marzo— a la primera edición 2026 del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado la secundaria y deseen iniciar una carrera universitaria en 2027.

La propuesta se enmarca en la Ordenanza 111/2024 C.S. , en consonancia con el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior, que habilita el acceso a estudios universitarios a mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten experiencia y preparación vinculadas a la carrera elegida.

El cursado será los miércoles por la mañana (presencial) y viernes (virtual).

La iniciativa propone acompañar, nivelar y preparar a las y los postulantes para iniciar el proceso de admisión a carreras comprendidas en la oferta educativa 2027 de la UNCuyo .

Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción.

Poseer estudios primarios completos.

Acreditar experiencia laboral vinculada a la carrera elegida.

Acreditar preparación específica vinculada (requisito excluyente).

Documentación requerida

DNI (frente y dorso).

Constancia de estudios primarios completos.

Constancia de experiencia laboral relativa a la carrera elegida.

Currículum vitae y certificaciones que acrediten preparación vinculada.

Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por referentes de las facultades e institutos. De ser necesario, se realizarán entrevistas para ampliar la información presentada.

¿Cómo inscribirse?

Completar el formulario disponible en este enlace. Se deberán completar todos los campos y adjuntar la documentación en formato imagen o PDF.

