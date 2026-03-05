Docentes universitarios convocaron a un paro por la aplicación de la Ley de financiamiento

Docentes universitarios de todo el país anunciaron un paro nacional que comenzará el lunes 16 de marzo y se extenderá inicialmente hasta el viernes 20, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por la recomposición salarial del sector.

La medida fue convocada por la CONADU Histórica y contará con la adhesión de distintos gremios docentes universitarios, entre ellos la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC).

Sin embargo, dentro del movimiento docente surgió una postura más dura que propone profundizar el conflicto . Desde la AGD-UBA impulsan que el cese de actividades se transforme en una huelga “por tiempo indeterminado” hasta que el Gobierno nacional cumpla con el pago de la recomposición salarial que reclaman.

La secretaria general del gremio docente de la UBA, Laura Carboni, explicó que la propuesta fue aprobada en asamblea y será llevada al congreso nacional de la federación para su discusión.

“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea para llevar ese mandato al congreso de la federación. La medida tiene que salir de manera nacional y estamos discutiendo qué acciones se van a tomar”, señaló la dirigente en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Según explicó Carboni, si la federación no adopta esa modalidad de protesta, el gremio comenzará igualmente con el paro previsto para el 16 de marzo y luego evaluará cómo continuar el plan de lucha.

“Si no se define una medida nacional de ese tipo, nosotros arrancamos el paro el 16 y el día 20 tendremos otra asamblea para definir cómo seguimos”, agregó.

Reclamo por salarios y financiamiento

El conflicto docente está vinculado al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada el año pasado por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei, aunque luego fue ratificada por ambas cámaras legislativas.

Los gremios sostienen que el Gobierno no cumplió con lo establecido en esa ley y denuncian un fuerte deterioro del salario docente frente al avance de la inflación.

En ese contexto, reclaman una recomposición salarial del 51%, cifra que surge de la diferencia entre los aumentos otorgados por el Ejecutivo nacional y la inflación acumulada en el último período.

Según los dirigentes sindicales, los incrementos otorgados hasta ahora fueron definidos de manera unilateral por el Gobierno y no compensan la pérdida del poder adquisitivo.

Carboni cuestionó además la última propuesta salarial del Ejecutivo, que contempla un aumento del 12% distribuido en tres cuotas hasta octubre de 2026. “La nueva maniobra del Gobierno para no acatar la ley plantea un aumento del 12% en lugar del 51% adeudado, y además en cuotas. Eso es inaceptable”, sostuvo la dirigente.

La propuesta también incluye la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria antes de que el Congreso trate modificaciones vinculadas al financiamiento del sistema educativo superior.