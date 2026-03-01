Paro nacional docente: qué provincias se verán afectadas este lunes en el inicio de las clases

La Confederación de Trabajadores de la Educación ( Ctera ) ratificó este domingo el “Paro Nacional y Movilización” del lunes, en coincidencia con el inicio de clases en 15 distritos que abarcan a más de ocho millones de alumnos.

El gremio docente reiteró su repudio a la reforma laboral que quedó convertida en ley el viernes último en el Senado, y a través de un comunicado afirmó: "Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional".

El paro por mejoras salariales y contra la reforma laboral incluirá en muchas provincias el dictado de clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

La Ctera sostiene que la reforma laboral "forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores", indica el comunicado.

"Esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo", agrega.

"Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional", subraya el texto sindical.

Desde la Ctera sostienen que la sanción de la reforma "constituye un grave retroceso social y democrático. La aprobación profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país", explica el comunicado.

"Convocamos a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos", indica el escrito firmado por la Junta Ejecutiva de la Ctera.

Qué provincias comienzan las clases este lunes