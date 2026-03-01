Secundaria: volvieron las 2 materias previas y preocupa un aumento de los repetidores

El lunes comienzan las clases los alumnos de la secundaria y por los cambios en los procesos de recuperación de saberes, preocupa un aumento de los repetidores . Desde la DGE ya le pidieron a los directores hacer una reserva del 15 por ciento de los bancos para los estudiantes que no pasen de año.

Aunque por el momento no hay datos oficiales sobre el número total de repetidores del Nivel Secundario, desde la DGE aseguraron que estiman que este año aumente la repitencia porque ya no existe la instancia de recuperación de saberes de marzo.

La escuela tiene la misión de aportar herramientas para la construcción de un proyecto de vida dinámico.

La cifra exacta de repetidores se conocerá entre el martes y miércoles cuando se tengan las planillas de aprobados y desaprobados de los estudiantes que estuvieron rindiendo hasta la semana pasada.

Ante este escenario, las autoridades les han pedido a los directores de todas las escuelas secundarias que realicen una reserva de vacantes del 15 por ciento para tener bancos para los alumnos que repitan de año.

Hasta el año pasado, había una instancia especial en marzo para acompañar las trayectorias de los estudiantes y que pudieran pasar de año. Este espacio era solo para alumnos que tenían entre tres y cinco materias previas.

Estos alumnos comenzaron las clases como repetidores y a contraturno iban a clases de apoyo de las materias adeudadas dos veces a la semana. En este proceso de recuperación de saberes, la evaluación era continua y formativa para que cada estudiante pudiera rendir bien y pasar de año. Si el alumno rendía bien al menos tres de las cinco, en abril era promocionado de año.

Secundario En el nivel secundario pidieron unn 15% de reserva de vacantes.

Esta instancia no existe más, por lo que en febrero se cumplió el último plazo para sacar materias y quedarse -como máximo- con dos espacios curriculares desaprobados con la posibilidad de rendirlos en abril, agosto y noviembre.

Qué pasa con las escuelas privadas

Todo indica que el número de repetidores también crecerá en las escuelas privadas, por lo que desde la DGE esperan que muchos de estos estudiantes sean absorbidos por las escuelas públicas de Mendoza.

Como la educación secundaria es obligatoria en Argentina, las provincias proveen todos los recursos para que los estudiantes puedan ejercer ese derecho.

Escuelas sin bancos y otras con pocos alumnos

Los repetidores suelen dar con un escenario espinoso: escuelas sin banco para repetidores, aulas completas y colegios sin espacio físico para armar más cursos. Pero esta es una verdad a medias porque hay escuelas con alta demanda -en general las que están en la ciudad- y otras con bancos de sobra, pero suelen estar en zonas alejadas y barrios marginales.

También se da esta diferencia de demanda entre el turno mañana y el turno tarde. Algunas escuelas están con lista de espera para los cursos de la mañana, mientras que tienen lugar de sobra para el turno tarde.

Los repetidores es muy probable que tengan banco para cursar, pero quizás en una escuela alejada, en modalidades que no prefieren y en un turno que no es el habitual.