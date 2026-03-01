Expectativa: según los presos de El Rodeo I, Nahuel Gallo habría sido liberado

"El argentino fue liberado", les gritaron a través de los muros a los familiares de otros presos políticos. El gendarme el jueves se había comunicado con su mujer.

El gendarme Nahuel Gallo habría sido excarcelado de la prisión de El Rodeo gritaron los presos de ese mismo centro de detención a los familiares de los presos políticos que aguardan del otro lado del muro por novedades sobre las liberaciones del régimen chavista.

El gendarme argentino y otros dos colombianos habrían sido excarcelados en las últimas horas. La información aún no fue confirmada oficialmente por el régimen chavista ni por el Gobierno argentino, informa Clarín.

Según la reconstrucción de los hechos, los familiares les preguntan por Gallo y para su sorpresa primero responden que va a ser liberado. Momentos después aseguran que la excarcelación ya se concretó. "El argentino fue liberado", gritan y generan aplausos entre los familiares.

Comunicación con su familia Nahuel Gallo logró llamar el jueves pasado a María Alexandra Gómez, quien estaba dando una entrevista en vivo por radio. La esposa del gendarme dio detalles de la comunicación.

El llamado ocurrió mientras la esposa de Gallo daba una entrevista en Radio Del Plata. De repente, sonó su teléfono y, al ver el nombre de su marido, dijo: "Ay, necesito contestar", se sacó los auriculares y abandonó el estudio para hablar con él.