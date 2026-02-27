El embajador Peter Lamelas recibió a las familias de Nahuel Gallo y Germán Giuliani

La situación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani , detenidos en Venezuela , volvió a ocupar el centro de la escena diplomática tras un mensaje público del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas . A través de su cuenta oficial en la red social X, el diplomático se mostró junto a los familiares y expresó que ambos “siguen detenidos injustamente”.

En ese marco, contó que mantuvo un encuentro con sus familias y aseguró que la angustia “es insoportable” y que “el tiempo importa”. En el mismo posteo, afirmó que Estados Unidos respalda las gestiones del Gobierno argentino y del canciller Pablo Quirno para lograr el regreso de los detenidos.

“No vamos a descansar hasta verlos a ellos y a todos los presos políticos libres”, señaló Lamelas, en un mensaje que tuvo amplia repercusión política.

En paralelo, familiares de Gallo y Giuliani mantuvieron un encuentro con legisladores nacionales en el Congreso, convocado por la diputada radical Karina Banfi y realizado en el despacho del senador Maximiliano Abad. Participaron María Alexandra Gómez, esposa del suboficial de Gendarmería; y Virginia Ribero y Vanesa Giuliani, esposa y hermana del abogado detenido.

Tras la reunión, los familiares calificaron el intercambio como “productivo” , aunque reconocieron el desgaste emocional que atraviesan después de más de un año sin respuestas claras. Incluso pidieron públicamente ser recibidos por el presidente Javier Milei, al considerar que su vínculo con la Casa Blanca podría colaborar en la resolución del caso.

Además, confirmaron que tienen previsto reunirse con el canciller Quirno para insistir con acciones diplomáticas más firmes.

No vamos a descansar hasta… pic.twitter.com/0ZFrrE10Ev — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) February 27, 2026

Gallo permanece detenido desde hace 14 meses. Su esposa denunció en reiteradas ocasiones la falta de información oficial sobre su situación procesal y aseguró que en la Fiscalía venezolana no existiría expediente ni causa formal abierta en su contra.

Giuliani, en tanto, fue arrestado en mayo bajo acusaciones de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo. Durante su reclusión en el penal de Yare II difundió un video en el que expresó temor por su vida y denunció la ausencia de garantías judiciales.

En las últimas horas también trascendió que la justicia argentina avanzó con un pedido de extradición contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad, en una causa que podría sumar tensión diplomática.

Mientras tanto, las familias mantienen su reclamo activo. Entre abrazos, reuniones políticas y mensajes en redes sociales, insisten en que el objetivo es uno solo: que Gallo y Giuliani regresen a la Argentina.