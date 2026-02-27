Desde este sábado, suben las temperaturas y vuelven las tormentas en varias provincias

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) muestra a partir del sábado que varias zonas del país estarán bajo alerta amarilla por tormentas , con fenómenos que podrían presentarse de forma aislada, pero con intensidad fuerte e incluso puntualmente severa según la región. Y también se espera ascenso de temperaturas en el norte y centro del país.

Bajo alerta amarilla se encuentran las provincias de Salta, Jujuy, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, donde se prevén diferencias tanto en la intensidad de las ráfagas como en los valores estimados de precipitación acumulada.

En el norte argentino, especialmente en Salta y Jujuy, el organismo advierte que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas con potencial de ser fuertes. Un escenario similar se proyecta para San Luis y La Pampa. Allí también se esperan tormentas de variada intensidad, con probabilidad de granizo, descargas eléctricas frecuentes y fuertes ráfagas que podrían rondar los 90 km/h. El volumen de lluvia previsto se ubica entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descartan picos superiores en zonas puntuales.

En la provincia de Buenos Aires, la alerta amarilla contempla tormentas aisladas con lluvias intensas en lapsos breves, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. En este caso, las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, ligeramente inferiores a las previstas para el norte y el centro del país.

De acuerdo con los datos del pronóstico, el sábado se afianzará el calor en el norte argentino. En el NOA, las temperaturas máximas se ubicarán entre 32 y 35 °C, mientras que en el NEA oscilarán entre 35 y 36 °C. A mediados de la próxima semana, el noreste podría registrar picos de 37 a 39 °C e incluso alcanzar los 40 °C en sectores puntuales.

En la región de Cuyo y La Pampa, el fin de semana mostrará temperaturas que irán de 18 a 33 °C. Y en el centro del país, especialmente en Córdoba y Santa Fe, el lunes se perfilan máximas de 32 a 35 °C, seguidas por una baja térmica de entre 4 y 5 grados desde el martes con el recambio de aire.

Para la provincia de Buenos Aires se anticipa un ascenso térmico durante el fin de semana con máximas de 30 a 33 °C en el interior, mientras que la costa atlántica se mantendrá alrededor de 28 °C. Luego del lunes, el pasaje del frente frío generará un descenso temporario de temperatura hasta el jueves.

En la Patagonia, el impacto será más directo. El avance del frente frío pondrá fin al “veranito” en el norte patagónico y activará precipitaciones en el oeste y sur de la región. Desde el lunes, el ingreso de aire más frío consolidará un ambiente más acorde al inicio del otoño, con temperaturas en retroceso y condiciones más estables hacia mitad de semana.