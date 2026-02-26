Alerta por tormentas con granizo y Zonda "de intensidad importante": qué zonas se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este viernes por distintos fenómenos que afectarían gran parte del territorio provincial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 27 de febrero por tormentas y viento Zonda en distintas zonas de Mendoza.
Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y General Alvear.
“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, detallaron.
Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local”.
También hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”, indicaron desde el SMN.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: desde las 10:00, hasta las 20:00, circulación de viento leve del norte, afectando toda la provincia. Se prevé viento Zonda de intensidad importante en Malargüe, la precordillera Sur, y extendiéndose hacia la precordillera Central y Norte de Mendoza, con menor intensidad en el Valle de Uspallata. Probabilidad de descenso hacia el Sur del Valle de Uco.
- Nubosidad: amanece inestable en Malargüe y el Gran Mendoza con probabilidad de lluvias. Desde las 10:00, se observa nubosidad e inestabilidad en la zona Este y zona Sur, manteniéndose con continuidad en el Sur provincial. A partir de las 14:00, probabilidad de tormentas más importantes, con precipitaciones de lluvia y posible caída de granizo en el Sur y Oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 04:00 hs., del día siguiente.
- Alta Montaña: seminublado hasta las 19:00 hs., luego despejado.
Pronóstico para los próximos días
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, se anticipa un viernes inestable y con tormentas, además de Zonda y probabilidad de granizo. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 33ºC.
El sábado comienza a despejarse, pero el domingo hay probabilidad de tormentas otra vez, con un importante aumento de temperatura.