Alerta por tormentas con granizo y Zonda "de intensidad importante": qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 27 de febrero por tormentas y viento Zonda en distintas zonas de Mendoza .

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y General Alvear.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, detallaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local”.

También hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”, indicaron desde el SMN.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Viento: desde las 10:00, hasta las 20:00, circulación de viento leve del norte, afectando toda la provincia. Se prevé viento Zonda de intensidad importante en Malargüe, la precordillera Sur, y extendiéndose hacia la precordillera Central y Norte de Mendoza, con menor intensidad en el Valle de Uspallata. Probabilidad de descenso hacia el Sur del Valle de Uco.

Nubosidad: amanece inestable en Malargüe y el Gran Mendoza con probabilidad de lluvias. Desde las 10:00, se observa nubosidad e inestabilidad en la zona Este y zona Sur, manteniéndose con continuidad en el Sur provincial. A partir de las 14:00, probabilidad de tormentas más importantes, con precipitaciones de lluvia y posible caída de granizo en el Sur y Oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 04:00 hs., del día siguiente.

Alta Montaña: seminublado hasta las 19:00 hs., luego despejado.

Pronóstico para los próximos días

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, se anticipa un viernes inestable y con tormentas, además de Zonda y probabilidad de granizo. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 33ºC.

El sábado comienza a despejarse, pero el domingo hay probabilidad de tormentas otra vez, con un importante aumento de temperatura.