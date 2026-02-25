El SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro y oeste del país

El SMN lanzó una alerta amarilla por lluvias intensas, ráfagas y granizo en provincias del NOA, Cuyo y región central.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves que abarca sectores del centro y oeste de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves que abarca sectores del centro y oeste de la Argentina, en un contexto de marcado descenso de temperaturas en la región Pampeana tras el avance de un frente frío.

De acuerdo al organismo, la advertencia alcanza áreas de Córdoba (especialmente el centro-oeste y zonas serranas), San Luis —este y noreste— y el sur de Salta.

Para el viernes, el nivel amarillo se extenderá hacia el oeste de La Pampa, con probables activaciones también en Mendoza y nuevamente en San Luis.

Alerta por lluvias y tormentas El organismo prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman acumulados entre 15 y 30 milímetros, superables de manera puntual.

Mientras tanto, el frente frío generó un notorio recambio de aire en la zona central del país. Este miércoles se registraron marcas cercanas a los 10 °C en La Pampa y valores entre 10 y 17 °C en el interior bonaerense. En el AMBA, la mínima descendió a 15 °C, uno de los registros más bajos del mes.