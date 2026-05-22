Festivales de café en Mendoza: cómo será la agenda que incluirá cafeterías, arte y música

La cultura del café atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento en todo el mundo y Mendoza no es la excepción. En los últimos años, las cafeterías dejaron de ser solo un lugar de paso y se transformaron en espacios de encuentro, trabajo, recreación y hasta identidad urbana para miles de mendocinos. Ese fenómeno también empezó a verse reflejado en eventos masivos que combinan gastronomía, música y recorridos por distintos puntos de la provincia.

Durante lo que resta del mes de mayo, Mendoza tendrá dos actividades que ponen al café en el centro de la escena. Por un lado, Godoy Cruz recibirá una nueva edición de la “Cassette Coffee”, una propuesta que mezcla café de especialidad, DJs y emprendedores. Por otro, la Ciudad de Mendoza organizará el “Tour del Cafecito”, un recorrido guiado por distintas cafeterías emblemáticas de Capital.

La primera actividad será este sábado 23 de mayo desde las 16.00 en plaza Godoy Cruz. Allí se realizará una nueva edición de Cassette Coffee, una especie de “coffee rave” mendocina que combinará café de especialidad, música electrónica de los 2000 y distintas propuestas culturales en un ambiente relajado.

La jornada contará con sets musicales de Dj Andy Pierre y del dúo Gav & Lucca. Además, habrá cafeterías invitadas como Shelby, Calvi y Querido Café , donde el público podrá probar distintas variedades y preparaciones de café .

La propuesta también sumará ilustraciones en vivo de Andrés Casciani y Ángeles Díaz, junto a puestos de emprendedores con productos variados y precios accesibles.

El “Tour del Cafecito” recorrerá cafeterías de Capital

Cada vez más mendocinos eligen el café de especialidad, una tendencia que llegó para quedarse. Foto: Municipalidad de Mendoza Mayo tendrá dos grandes actividades cafeteras en Mendoza, con propuestas para recorrer, degustar y disfrutar la ciudad. Municipalidad de Mendoza

La segunda gran actividad será el 30 de mayo desde las 17.30, cuando la Ciudad de Mendoza organice el “Tour del Cafecito”. Se trata de una experiencia turística y gastronómica que permitirá recorrer distintas cafeterías de Capital a pie o en bicicleta.

El punto de encuentro será el corpóreo Amo Mendoza, en plaza Independencia. Desde allí, los participantes podrán elegir entre distintos circuitos peatonales o un recorrido en bicicleta, siempre acompañados por guías del municipio que compartirán historias y curiosidades de cada espacio.

Cada circuito incluirá degustaciones y propuestas especiales en cafeterías seleccionadas. Los cupos serán limitados y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.