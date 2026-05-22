Cuándo prevén finalizar las obras que rodean la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Guaymallén continúa con las obras de Recuperación Integral y Ordenamiento del entorno de la Terminal de Ómnibus , un proyecto de gran escala que contempla la renovación de calles, veredas, redes de servicios y espacios públicos en la zona.

Los trabajos incluyen la intervención completa de calzadas, veredas, cordones, cunetas y banquinas en distintas arterias cercanas a la terminal , con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal en uno de los sectores más transitados del departamento.

En paralelo, en la calle Alberdi se ejecuta el recambio de redes de agua y cloaca, una de las etapas más complejas del proyecto debido a la antigüedad de la infraestructura existente.

El proyecto se organiza en cuatro frentes principales: calle Reconquista entre Gobernador Videla y Alberdi; avenida Gobernador Videla entre el lateral norte del Acceso Este y Reconquista; calle Alberdi entre Bandera de Los Andes y el lateral norte del Acceso Este; y el lateral norte del Acceso Este entre Alberdi y Gobernador Videla.

Estas intervenciones forman parte de una planificación urbanística destinada a reordenar el entorno inmediato de la terminal y mejorar la conectividad de toda la zona.

obras terminal Avanzan las obras en el entorno de la Terminal de Ómnibus. Prensa Guaymallén

Transformación del espacio público y mejoras urbanas

El plan contempla la renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, la construcción de nuevas esquinas con rampas de accesibilidad y la incorporación de apeaderos para el transporte público.

También incluye la ejecución de cordones, cunetas y banquinas, junto con mejoras en drenajes urbanos para evitar desbordes durante lluvias intensas. Además, se prevé la instalación de nuevas luminarias LED, lo que permitirá mejorar la iluminación general del sector y reforzar la seguridad peatonal y vehicular.

obras terminal1 Avanzan las obras en el entorno de la Terminal de Ómnibus. Prensa Guaymallén

Fecha estimada de finalización y alcance del proyecto

El proyecto de Recuperación y Ordenamiento del entorno de la Terminal de Ómnibus se inició a fines de octubre y tiene una fecha estimada de finalización hacia fines de septiembre.

Sin embargo, desde el municipio aclararon que se trata de un plazo tentativo, ya que la obra incluye el recambio de redes de agua, cloaca y electricidad con más de seis décadas de antigüedad, lo que podría extender los tiempos de ejecución.

En ese sentido, al tratarse de una intervención integral con múltiples organismos involucrados, no se descartan posibles ajustes en el cronograma general de los trabajos.