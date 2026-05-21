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Los 6 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes y por qué

Edemsa detalló cuáles son las zonas de Mendoza en las que el servicio se verá afectado durante la jornada.

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Siguen las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Siguen las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

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Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 22 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

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Cortes de luz programados para este viernes 22/5

Guaymallén

  • Entre calles Godoy Cruz, Alpatacal, Bandera de Los Andes y López de Gomara; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I333 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En el Corredor Productivo, entre calles “B” y Nueva Furno. En Valmor S.A. De 9.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • Entre callejón Hinojosa, calles Taquima, República del Uruguyay y barrio El Totoral. En Domingo Fazzio, Viñedos y Frutales S.A. y bodegas Salentein S.A., entre otros. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Ghilardi, entre El Campo (o Costa Canal Uco) y Malvinas Argentinas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle San Martín, entre La Fábrica y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Jaime Prats. De 9.00 a 13.00 h.

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