Heladas parciales y una mínima de 3ºC: así estará el tiempo este viernes en Mendoza
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable, aunque se esperan heladas parciales durante la mañana.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 22 de mayo una jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura en Mendoza, aunque también indica heladas parciales durante la mañana. La mínima esperada es de 3ºC y la máxima de 16ºC.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: podría presentarse viento leve del norte desde el mediodía hasta las 20:00 en toda la provincia.
- Nubosidad: amanecerá seminublado en la Zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanecerá despejado. Desde el mediodía, la Zona Sur tenderá a despejarse. Durante la noche volverá a presentarse nubosidad parcial en el Valle de Uco y Zona Sur de Mendoza. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: cielo despejado. Durante la noche se prevé nubosidad parcial en la Zona Sur y sector central de Alta Montaña, incluyendo Valle de Uco.
Pronóstico para los próximos días
Para el sábado se espera una jornada con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste y una máxima “agradable”, de 17ºC. Las condiciones se mantendrán el domingo, aunque se anticipan precipitaciones en cordillera.