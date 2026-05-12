Nueva irrupción de aire frío: alerta por fuertes vientos y regreso de heladas

Una nueva masa de aire frío avanzará sobre la Argentina en los próximos días y volverá a instalar condiciones invernales en gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y heladas .

En el caso de los vientos, el organismo advierte que afectará áreas de Santa Cruz, especialmente en la Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino. Según precisó el organismo, se esperan vientos del sudoeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

El escenario climático comenzará a modificarse de manera más evidente hacia la segunda mitad de la semana, luego de varios días con temperaturas algo más templadas impulsadas por circulación de aire del norte.

Especialistas meteorológicos advirtieron que el ingreso de un nuevo frente frío de origen polar provocará un cambio brusco de condiciones y reforzará las bajas temperaturas sobre buena parte del país.

Entre viernes y domingo las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 grados en amplios sectores de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y el sur de Santa Fe.

En zonas rurales y áreas bajas incluso podrían registrarse valores cercanos a 0 °C o inferiores, generando condiciones favorables para heladas de moderada a fuerte intensidad.

El fenómeno genera preocupación en el sector agropecuario, particularmente en regiones donde continúa la cosecha gruesa y existen cultivos sensibles a los cambios bruscos de temperatura.

A pesar del retorno del frío intenso, las condiciones seguirán siendo relativamente secas sobre el centro del país. Aunque el avance del frente frío también podría provocar algunas lluvias aisladas durante el fin de semana en sectores de la región Pampeana y el noreste argentino.