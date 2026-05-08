Fuertes ráfagas y una noche helada: así se sintió el ingreso del viento sur en Mendoza

El fenómeno comenzó cerca de las 20:30 y sorprendió por la intensidad de las ráfagas y el brusco cambio de temperatura.

El ingreso del viento sur se hizo sentir con intensidad durante la noche del viernes.

Tal y como se había anticipado, este viernes por la noche, cerca de las 20:30, comenzó a correr viento sur en distintas zonas del Gran Mendoza con importantes ráfagas que se hicieron sentir con fuerza. A pesar de que había un alerta vigente, el viento sorprendió a vecinos de distintos departamentos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional habían anticipado que el área sería afectada "por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 45 km/h" y ráfagas que podían superar los 65 km/h.

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza Fuertes ráfagas de viento en Mendoza

2Con el correr de la noche, las ráfagas se intensificaron y el aire frío comenzó a sentirse con fuerza en amplios sectores de Mendoza. En varios puntos del Gran Mendoza, vecinos reportaron un marcado descenso de la temperatura y una sensación térmica muy baja debido al viento helado que avanzó durante la noche del viernes.