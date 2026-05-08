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Fuertes ráfagas y una noche helada: así se sintió el ingreso del viento sur en Mendoza

El fenómeno comenzó cerca de las 20:30 y sorprendió por la intensidad de las ráfagas y el brusco cambio de temperatura.

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El ingreso del viento sur se hizo sentir con intensidad durante la noche del viernes.

El ingreso del viento sur se hizo sentir con intensidad durante la noche del viernes.

Maru Mena/MDZ

Tal y como se había anticipado, este viernes por la noche, cerca de las 20:30, comenzó a correr viento sur en distintas zonas del Gran Mendoza con importantes ráfagas que se hicieron sentir con fuerza. A pesar de que había un alerta vigente, el viento sorprendió a vecinos de distintos departamentos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional habían anticipado que el área sería afectada "por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 45 km/h" y ráfagas que podían superar los 65 km/h.

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza

2Con el correr de la noche, las ráfagas se intensificaron y el aire frío comenzó a sentirse con fuerza en amplios sectores de Mendoza. En varios puntos del Gran Mendoza, vecinos reportaron un marcado descenso de la temperatura y una sensación térmica muy baja debido al viento helado que avanzó durante la noche del viernes.

Imágenes del viento en Mendoza

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza

viento mendoza1
El viento sur irrumpió con fuerza en Mendoza y trajo un brusco descenso de la temperatura.

El viento sur irrumpió con fuerza en Mendoza y trajo un brusco descenso de la temperatura.

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El fenómeno sorprendió por la intensidad del viento y el brusco cambio de temperatura.

El fenómeno sorprendió por la intensidad del viento y el brusco cambio de temperatura.

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