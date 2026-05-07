Alerta meteorológica por el fuerte temporal que sacudió al AMBA durante la madrugada de este jueves

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) despertó este jueves bajo los efectos de un fuerte temporal que descargó una gran cantidad de agua en pocas horas durante la madrugada. Una de las zonas más castigadas es la localidad de Dock Sud , en el partido de Avellaneda, donde se reportan calles completamente anegadas e inundadas , dificultando el tránsito y el ingreso a las viviendas.

En diversos puntos de la provincia de Buenos Aires , el fenómeno no solo trajo lluvia, sino también caída de granizo y ráfagas de viento intenso que provocaron el anegamiento de múltiples localidades bonaerenses. Tras el paso del frente por el centro del país, las tormentas se desplazaron hacia el noreste (NEA) , donde la situación es crítica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta naranja por tormentas fuertes y severas para las siguientes regiones:

En estas zonas se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Paralelamente, rige una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza a casi todo el territorio nacional, afectando a 20 provincias que deberán extremar precauciones ante la intensidad de las ráfagas.

mapa_alertas SMN

Ciclogénesis: ¿qué esperar para los próximos días?

Los especialistas advierten que este escenario es apenas el comienzo de un proceso de ciclogénesis. Este fenómeno meteorológico consiste en la formación de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico.

"El sistema comenzará a profundizarse frente a la costa bonaerense, lo que generará varios días de tiempo inestable, lluvias persistentes y una rotación de vientos al sector sur", explicaron meteorólogos.

Descenso térmico y ráfagas de 100 km/h

Hacia el fin de semana, se prevé un marcado descenso de la temperatura en toda la región central del país. El impacto será especialmente sensible en la costa atlántica bonaerense, donde la combinación del ciclón y las altas presiones generará:

Vientos muy fuertes y persistentes.

Ráfagas que podrían rozar los 100 km/h.

Fuerte oleaje, con potenciales crecidas en zonas costeras.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar circular por zonas anegadas o bajo árboles y estructuras que puedan ceder ante la fuerza del viento.