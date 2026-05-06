Alerta amarilla y naranja en Mendoza por viento Zonda: qué zonas están más complicadas

El viento volvió a instalarse como protagonista del tiempo en Mendoza. Este miércoles 6 de mayo, la provincia atraviesa una jornada marcada por alertas meteorológicas que combinan viento Zonda en el llano, ráfagas intensas en sectores de montaña y un cambio de circulación que podría sentirse con fuerza hacia la noche.

La situación más delicada se concentra en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, donde rige alerta naranja por Zonda intenso. En el resto del territorio provincial se mantiene el alerta amarilla, con condiciones que también pueden generar complicaciones.

El área con mayor nivel de advertencia corresponde a sectores de Las Heras y Luján de Cuyo. Allí se espera viento Zonda intenso, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa. Por ese motivo, las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos, cerrar bien las viviendas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En la cordillera, el escenario también exige atención. Para zonas como Cordillera de Las Heras, Cordillera de Luján de Cuyo y Cordillera de Tupungato se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90. En otros sectores, el viento del sudoeste rotará al sur y podría alcanzar ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora, especialmente hacia la noche y la madrugada del jueves.

El Zonda en el llano

El alerta amarilla por viento Zonda alcanza a distintos departamentos del llano y zonas bajas. Entre las áreas mencionadas se encuentran Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Junín, Rivadavia, sectores de Valle de Uco, General Alvear, la zona baja de San Rafael, Lavalle, La Paz, San Martín, Santa Rosa y el este de Las Heras. En estos lugares, el Zonda puede presentarse con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 65.

Defensa Civil de Mendoza advirtió que el fenómeno podía intensificarse durante el miércoles en precordillera, Malargüe y Uspallata, para luego extenderse hacia el Valle de Uco, el Sur provincial, el Gran Mendoza y el Norte. Además, el organismo indicó que el viento rotaría al sur desde la tarde-noche y que las condiciones tenderían a disminuir de manera gradual durante la madrugada del jueves.

Recomendaciones para evitar riesgos

Las recomendaciones apuntan tanto al cuidado personal como a la prevención de daños materiales. En viviendas, se aconseja cerrar puertas y ventanas, impedir el ingreso de polvo y aire caliente, retirar macetas, sillas, toldos u otros elementos sueltos, y mantener la casa lo más aislada posible del viento. También se recomienda hidratarse, proteger ojos y nariz, y evitar la exposición al polvo, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

En la vía pública, las autoridades piden no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles, ya que las ráfagas pueden provocar caída de ramas, chapas u objetos. También se aconseja no estacionar vehículos bajo árboles, circular con extrema precaución y evitar encender fuego. La sequedad ambiental eleva el riesgo de incendios, por lo que Defensa Civil pidió no realizar quemas y extremar los cuidados con brasas, colillas de cigarrillos y materiales inflamables.