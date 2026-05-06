Baja la temperatura en Mendoza y hay alerta por vientos fuertes, con ráfagas de 100 Km/h: en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional , a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 7 de mayo por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Además, después del Zonda se espera que baje la temperatura e incluso que llueva.

Según el SMN, hay alerta amarilla por vientos en el este y sur provincial durante la madrugada: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “el resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza.

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas , este jueves amanecerá mayormente nublado y se sentirá un brusco descenso de la temperatura. Además, se anticipan precipitaciones durante la mañana y vientos del sur.

El tiempo irá mejorando por la tarde. La mínima esperada es de 13ºC y la máxima de 19ºC.

El viernes disminuye la nubosidad pero se detallan “heladas parciales” y un nuevo descenso de la temperatura: la máxima será de apenas 14ºC. Se prevén precipitaciones al sur del Valle de Uco y en el sur provincial y nevadas en el sector sur de la cordillera.

El sábado se presentará parcialmente nublado y seguirá bajando la máxima (12ºC): recién el domingo comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en Mendoza.