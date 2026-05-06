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Baja la temperatura en Mendoza y hay alerta por vientos fuertes, con ráfagas de 100 Km/h: en qué zonas

Después del Zonda, se vienen algunos días de inestabilidad en la provincia. Podría llover durante la mañana.

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Cómo sigue el tiempo en Mendoza después del Zonda.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza después del Zonda.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 7 de mayo por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Además, después del Zonda se espera que baje la temperatura e incluso que llueva.

Según el SMN, hay alerta amarilla por vientos en el este y sur provincial durante la madrugada: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “el resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.

alerta zonda jueves
El SMN emitió un alerta por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

  • Viento: viento leve del sur desde la madrugada, persistiendo durante gran parte del día, especialmente en Zona Sur y Zona Este, hasta aproximadamente las 21:00.
  • Nubosidad: cielo algo nublado en La Paz al amanecer, mientras que el resto del llano se presentará mayormente despejado.
  • Alta Montaña: inicio de jornada con mal tiempo en zonas norte y central. A partir de las 10:00 a 11:00 se espera una mejora significativa, con condiciones parcialmente nubladas. Hacia las 21:00, se prevé un nuevo aumento de nubosidad en el sur.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves amanecerá mayormente nublado y se sentirá un brusco descenso de la temperatura. Además, se anticipan precipitaciones durante la mañana y vientos del sur.

El tiempo irá mejorando por la tarde. La mínima esperada es de 13ºC y la máxima de 19ºC.

El viernes disminuye la nubosidad pero se detallan “heladas parciales” y un nuevo descenso de la temperatura: la máxima será de apenas 14ºC. Se prevén precipitaciones al sur del Valle de Uco y en el sur provincial y nevadas en el sector sur de la cordillera.

El sábado se presentará parcialmente nublado y seguirá bajando la máxima (12ºC): recién el domingo comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en Mendoza.

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