Baja la temperatura en Mendoza y hay alerta por vientos fuertes, con ráfagas de 100 Km/h: en qué zonas
Después del Zonda, se vienen algunos días de inestabilidad en la provincia. Podría llover durante la mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 7 de mayo por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Además, después del Zonda se espera que baje la temperatura e incluso que llueva.
Según el SMN, hay alerta amarilla por vientos en el este y sur provincial durante la madrugada: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, indicaron.
Y agregaron que “el resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: viento leve del sur desde la madrugada, persistiendo durante gran parte del día, especialmente en Zona Sur y Zona Este, hasta aproximadamente las 21:00.
- Nubosidad: cielo algo nublado en La Paz al amanecer, mientras que el resto del llano se presentará mayormente despejado.
- Alta Montaña: inicio de jornada con mal tiempo en zonas norte y central. A partir de las 10:00 a 11:00 se espera una mejora significativa, con condiciones parcialmente nubladas. Hacia las 21:00, se prevé un nuevo aumento de nubosidad en el sur.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves amanecerá mayormente nublado y se sentirá un brusco descenso de la temperatura. Además, se anticipan precipitaciones durante la mañana y vientos del sur.
El tiempo irá mejorando por la tarde. La mínima esperada es de 13ºC y la máxima de 19ºC.
El viernes disminuye la nubosidad pero se detallan “heladas parciales” y un nuevo descenso de la temperatura: la máxima será de apenas 14ºC. Se prevén precipitaciones al sur del Valle de Uco y en el sur provincial y nevadas en el sector sur de la cordillera.
El sábado se presentará parcialmente nublado y seguirá bajando la máxima (12ºC): recién el domingo comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en Mendoza.