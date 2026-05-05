Alerta del SMN por ciclogénesis: tormentas y ráfagas de hasta 100 km/h

Una ciclogénesis de alto impacto comenzará a desarrollarse este miércoles y dará lugar a un escenario de 72 horas de riesgo meteorológico en gran parte de la Argentina, según anticipó el Servicio Meteorológio Nacional ( SMN ). La alerta incluye tormentas fuertes a severas, abundantes precipitaciones, caída de granizo y vientos intensos.

Según el organismo, el nivel naranja se concentra en el oeste del país, especialmente sobre sectores de Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Allí podrían registrarse acumulados de entre 60 y 90 milímetros, con ráfagas que superarían los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En tanto, el nivel amarillo abarca a gran parte del territorio nacional, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y regiones del norte y la Patagonia. En estas zonas se prevén tormentas intensas con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, ráfagas superiores a 70 km/h, frecuente actividad eléctrica y posibilidad de granizo.

El fenómeno se intensificará entre la tarde del miércoles y el jueves, cuando se espera el pico de severidad. En el este del país —particularmente en la provincia de Buenos Aires y la región del Litoral— las tormentas podrían alcanzar características más peligrosas, con chaparrones intensos, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y, en áreas costeras, incluso llegar a los 100 km/h, con potencial de daños materiales.

Ciclogénesis e inundaciones repentinas

El informe también advierte que los suelos saturados por lluvias previas aumentan el riesgo de anegamientos e inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas y rurales de la región pampeana.

Durante el viernes comenzaría una mejora gradual en las condiciones, aunque persistirán vientos intensos en la costa atlántica bonaerense. El evento cerrará con un marcado descenso térmico hacia el fin de semana, dejando temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales y extremar precauciones ante una situación que podría generar complicaciones en la circulación, cortes de energía y daños por viento o granizo.