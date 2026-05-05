YPF: todas las promociones para ahorrar en nafta en mayo

El aumento de los combustibles en mayo 2026, impulsado por ajustes impositivos, obliga a los conductores a buscar descuentos para ahorrar. En este contexto, YPF refuerza sus promociones con foco en pagos digitales y beneficios combinables con bancos y billeteras.

YPF tiene descuentos con una gran variedad de bancos y billeteras virtuales.

La petrolera impulsa su ecosistema digital con beneficios que se activan directamente desde su app. La clave es utilizar medios de pago electrónicos para acceder a rebajas inmediatas.

Entre las principales promociones del mes:

10% de descuento todos los días en combustibles Infinia (nafta y diésel)

Se activa pagando con “dinero en cuenta” dentro de la app

Beneficio disponible en estaciones adheridas de todo el país

Además, la compañía promueve el uso de estaciones con autodespacho, donde los usuarios cargan su propio vehículo.

En esos casos, el ahorro puede ser mayor:

6% de descuento por autodespacho

3% adicional en horario nocturno

Por otro lado, los socios del Automóvil Club Argentino mantienen un 5% de descuento en estaciones adheridas, un beneficio que puede combinarse con otras promociones vigentes.

Bancos y billeteras: las promociones que más rinden

Las promociones bancarias siguen siendo clave para maximizar el ahorro en combustible, especialmente cuando se combinan con apps y códigos QR.

Entre las opciones destacadas:

Banco Nación:

20% de reintegro con la app BNA+

Pago con tarjetas Visa o Mastercard

Tope de $10.000 mensuales

Banco Macro (segmento Selecta):

30% de descuento los miércoles

Pago con Visa a través de MODO

Tope de $25.000 mensuales

Banco Galicia:

10% de reintegro los lunes

15% para clientes Eminent

Tope de $15.000 mensuales

En todos los casos, es necesario operar mediante billeteras digitales como MODO o apps oficiales para que el reintegro se acredite automáticamente.

Descuentos en mantenimiento: ahorro en cambios de aceite

Además del combustible, YPF extiende sus promociones al mantenimiento del vehículo. Durante mayo, ofrece beneficios en su red de Boxes, orientados a servicios preventivos.

30% de descuento en cambios de aceite

Aplica para productos Elaion Auro o FS

Tope de reintegro de $25.000

Este tipo de promociones permite anticipar servicios clave antes del invierno, combinando ahorro con mantenimiento del auto.

En un contexto de subas de precios, aprovechar descuentos, apps y reintegros se vuelve fundamental para reducir el gasto mensual en combustible y servicios asociados.