YPF: todas las promociones para ahorrar en nafta en mayo
YPF mantiene descuentos en nafta durante mayo 2026 con su app, autodespacho y alianzas con bancos. Cómo aprovecharlos y cuánto se puede ahorrar.
El aumento de los combustibles en mayo 2026, impulsado por ajustes impositivos, obliga a los conductores a buscar descuentos para ahorrar. En este contexto, YPF refuerza sus promociones con foco en pagos digitales y beneficios combinables con bancos y billeteras.
Descuentos en YPF: cómo ahorrar en nafta y diésel
La petrolera impulsa su ecosistema digital con beneficios que se activan directamente desde su app. La clave es utilizar medios de pago electrónicos para acceder a rebajas inmediatas.
Entre las principales promociones del mes:
- 10% de descuento todos los días en combustibles Infinia (nafta y diésel)
- Se activa pagando con “dinero en cuenta” dentro de la app
- Beneficio disponible en estaciones adheridas de todo el país
Además, la compañía promueve el uso de estaciones con autodespacho, donde los usuarios cargan su propio vehículo.
En esos casos, el ahorro puede ser mayor:
- 6% de descuento por autodespacho
- 3% adicional en horario nocturno
Por otro lado, los socios del Automóvil Club Argentino mantienen un 5% de descuento en estaciones adheridas, un beneficio que puede combinarse con otras promociones vigentes.
Bancos y billeteras: las promociones que más rinden
Las promociones bancarias siguen siendo clave para maximizar el ahorro en combustible, especialmente cuando se combinan con apps y códigos QR.
Entre las opciones destacadas:
Banco Nación:
- 20% de reintegro con la app BNA+
- Pago con tarjetas Visa o Mastercard
- Tope de $10.000 mensuales
Banco Macro (segmento Selecta):
- 30% de descuento los miércoles
- Pago con Visa a través de MODO
- Tope de $25.000 mensuales
Banco Galicia:
- 10% de reintegro los lunes
- 15% para clientes Eminent
- Tope de $15.000 mensuales
En todos los casos, es necesario operar mediante billeteras digitales como MODO o apps oficiales para que el reintegro se acredite automáticamente.
Descuentos en mantenimiento: ahorro en cambios de aceite
Además del combustible, YPF extiende sus promociones al mantenimiento del vehículo. Durante mayo, ofrece beneficios en su red de Boxes, orientados a servicios preventivos.
- 30% de descuento en cambios de aceite
- Aplica para productos Elaion Auro o FS
- Tope de reintegro de $25.000
Este tipo de promociones permite anticipar servicios clave antes del invierno, combinando ahorro con mantenimiento del auto.
En un contexto de subas de precios, aprovechar descuentos, apps y reintegros se vuelve fundamental para reducir el gasto mensual en combustible y servicios asociados.