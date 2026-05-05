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Además de Zonda, habrá cortes de luz en seis departamentos de Mendoza este miércoles

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en la provincia.&nbsp;

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en la provincia. 

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 6 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Maipú.

Cortes de luz programados para este miércoles 6/5

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