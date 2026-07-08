Cortes de luz en 7 departamentos de Mendoza este miércoles: el detalle de las zonas y horarios
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 8 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 8/7
Las Heras
- Entre calles Olascoaga, Dorrego, Alfredo Bufano y Martino y zonas aledañas; El Resguardo. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Bailen, Ayacucho, Entre Rios y Ruta Provincial N°52 y áreas adyacentes; Capdeville. De 9.15 a 11.15 h.
- Entre calles Armada Argentina, Alfredo Bufano y Raúl Videla Galigniana y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Cañadón Amarillo, Gugliotti, Roque Sáenz Peña y Guardia Vieja y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas), entre callejón Ruano y calle Sarmiento; El totoral. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre Valderrama y barrio Pérez; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Soriano, entre La Escuela y El Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de calles Bernardo Quiroga y Furlotti II y zonas aledañas; La Consulta. De 10.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Irene Curie, Emilio Civit, Luis Daudet y El Libertador. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles La Bodega, Ejército de Los Andes, Monte Alegre y Cubillos; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Luis Rojo, entre Ruta Provincial N°160 y Barruti; Salto De Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Sub Ayudante Barroso y Lobos y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 15.00 a 19.00 h.
Malargüe
- En Ruta Provincial N°188, entre calle Ejército de Los Andes y Cerro Los Morados. De 10.30 a 14.30 h.