Edemsa anunció en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este lunes
Edemsa anticipó que habrá cortes de luz en distintas sectores del territorio provincial durante el inicio de la semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes 6 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, este domingo el servicio eléctrico se verá afectado en distintos sectores de Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Carlos.
Cortes de luz programados para el lunes 6/7
Luján de Cuyo
- En calles La Unión, Crucero General Belgrano y Cerro Alto. En el barrio Megafón y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 9.00 a 13.00.
- En calles Panamericana y Cerro Alto. En el barrio Megafón y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 9.15 a 13.15.
- En calle Costa Flores. En el barrio Juan Giménez y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30.
- En calle Pueyrredón, hacia el oeste del loteo Cremaschi. En calle Los Aromos, hacia el este del loteo Cremaschi. En loteo Cremaschi y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 11.15 a 14.00.
- En la Ruta Provincial Nº15, entre barrio San Cayetano y callejón Parrales de Norton, y adyacencias; Chacras de Coria. De 8.45 a 11.00.
Maipú
- En la Ruta Provincial Nº60, entre callejón Campana y Paraíso. En calle Proyectada I337, en callejones Ortega, Campana y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00.
Tupungato
- En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.00 a 13.00.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial Nº97, hacia el suroeste de calle Ejército de Los Andes; Campo de Los Andes. De 14.30 a 18.30.
- En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal Sur. De 9.15 a 13.15.
San Carlos
- En la Ruta Nacional Nº143, hacia el sureste de loteo Navarro; Pareditas. De 9.30 a 13.30.