Alerta por frío extremo: el recordatorio de Edemsa para los usuarios de Mendoza

Defensa Civil emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas y la distribuidora recordó el canal habilitado para reportar inconvenientes.

La empresa pidió a los usuarios mantenerse atentos ante el ingreso del frente frío a Mendoza.

Ante el alerta amarilla emitida por Defensa Civil de Mendoza por el ingreso de un frente frío que afectará a toda la provincia, Edemsa pidió a los usuarios mantenerse atentos y recordó los canales habilitados para reportar inconvenientes en el servicio eléctrico.

Según informó la empresa distribuidora, quienes registren problemas en el suministro podrán realizar su reclamo a través de WhatsApp al 261 343 5647.

Desde Defensa Civil señalaron que se espera el "ingreso de frente frío con viento sur e importante descenso de temperatura en todo el territorio provincial. Prolongándose durante la madrugada del miércoles 1/7", por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones frente a las bajas temperaturas previstas para las próximas horas.

Defensa Civil Mendoza emitió alerta amarilla por bajas temperaturas afectando territorio provincial.



Realizá tu reclamo por WhatsApp ante problemas en el suministro: 261 343 5647 pic.twitter.com/Ev1LYQANSl — Edemsa (@Edemsa) June 30, 2026 Cortes de luz programados para este miércoles 1/7 Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 1 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.