Alerta por vientos fuertes y ráfagas de hasta 90 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado por vientos que afectarán gran parte de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 27 de junio por vientos fuertes en gran parte de Mendoza. Además, la temperatura comienza a bajar en la antesala del ingreso de una “ola polar”.
Según el SMN, hay un alerta amarilla por vientos en toda la provincia excepto en el Gran Mendoza: “El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, detallaron.
Y agregaron que “el resto del área será afectada por vientos del sector oeste durante la tarde, rotando al sector sur en la noche y madrugada, con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación de viento de sur a norte, de intensidad débil, desde las 9 en toda la provincia. Durante la tarde se intensificará levemente en la zona Este. Persistirá hasta la madrugada del domingo, aproximadamente entre las 3 y 4.
- Nubosidad: cielo seminublado en la zona Sur desde las 11, con posterior mejoría y cielo despejado. A partir de las 19, volverá a incrementarse la nubosidad, con probabilidad de precipitaciones débiles al sur de Malargüe. Se espera una mejora de las condiciones desde las 3 de la madrugada del domingo.
- Alta Montaña: cielo totalmente nublado hasta el mediodía. Posteriormente tenderá a despejarse, manteniéndose así durante el resto de la jornada.
Pronóstico para los próximos días
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, se anticipa un sábado con poca nubosidad y vientos del sector sur. La mínima esperada es de 3ºC, en tanto que la máxima llegaría a 14ºC.
La tendencia continuará el domingo, con una jornada aún más fría, con temperaturas que oscilarán entre 1ºC y 12ºC; la situación se prolongará en el inicio de la semana, cuando se esperan heladas matinales y una máxima de apenas 10ºC.