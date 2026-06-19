Qué es el cesio-137, la sustancia radiactiva extraviada que mantiene en alerta a Rosario

La desaparición de una cápsula con sustancia radiactiva en un centro médico de Rosario encendió las alarmas. Tras detectarse su ausencia, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta y activó los protocolos de emergencia por el riesgo que implica la manipulación del cesio-137 y una eventual exposición a la radiación.

El elemento desaparecido era utilizado en tareas de calibración dentro del área de medicina nuclear del Instituto de Cardiología de Rosario. Según informaron las autoridades, la fuente radiactiva se encontraba dentro de un blindaje de plomo especialmente diseñado para reducir la exposición a la radiación, por lo que el riesgo para la población es bajo mientras permanezca protegida.

Sin embargo, la ARN advirtió que cualquier persona que encuentre un objeto compatible con la descripción difundida debe evitar tocarlo, abrirlo o moverlo y dar aviso inmediato a las autoridades para que intervenga personal especializado.

El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que se genera como resultado de procesos de fisión nuclear. Gracias a su capacidad para emitir radiación gamma, es utilizado en distintos ámbitos científicos, industriales y médicos.

La pérdida de la sustancia radiactiva ocurrió este martes en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”. Foto: Agencia NA (LT3 Rosario)

En el sector de la salud suele emplearse para calibrar equipos de medicina nuclear y en determinadas aplicaciones vinculadas con tratamientos y diagnósticos que requieren fuentes controladas de radiación.

Una de sus características más relevantes es su larga vida media, que ronda los 30 años. Esto significa que puede mantener su actividad radiactiva durante décadas, motivo por el cual su transporte, almacenamiento y utilización están sujetos a estrictas regulaciones de seguridad.

Debido a estas particularidades, su manipulación solo puede ser realizada por personal capacitado y autorizado, siguiendo protocolos específicos destinados a minimizar cualquier riesgo de exposición.

Por qué puede ser peligroso

Los especialistas explican que el nivel de riesgo asociado al cesio-137 depende principalmente de dos factores: la cantidad de material radiactivo presente y el estado de conservación del blindaje que lo protege.

Mientras la cápsula permanezca sellada y dentro de su contenedor de plomo, la radiación que llega al exterior es muy baja. El problema aparece si alguien intenta abrir el recipiente, dañarlo o manipular directamente la fuente radiactiva.

La radiación ionizante emitida por este tipo de materiales puede atravesar tejidos biológicos y generar distintos efectos sobre el organismo. Entre las posibles consecuencias de una exposición significativa se encuentran:

Quemaduras por radiación.

Lesiones en tejidos y órganos.

Alteraciones celulares y daño genético.

Incremento del riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo.

Contaminación de objetos o superficies si la fuente resulta dañada.

Otro aspecto que preocupa a los especialistas es que la radiación no puede verse, olerse ni sentirse. Por ese motivo, una persona podría exponerse sin advertir el peligro.

Ante este escenario, la recomendación de las autoridades es clara: en caso de encontrar un objeto similar al reportado en Rosario, no debe manipularse bajo ninguna circunstancia y se debe informar de inmediato a los organismos competentes para que intervengan equipos especializados.