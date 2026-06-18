Baja la temperatura y Mendoza se prepara para un fin de semana inestable, con Zonda y nevadas

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un viernes con descenso de la temperatura en Mendoza: la máxima sería de 15ºC.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos del sector norte y leve descenso de la temperatura para este viernes 19 de junio en Mendoza. La mínima esperada es de 6ºC, en tanto que la máxima llegaría a 15º.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: circulación de viento débil con dirección de norte a sur entre las 13:00 y las 20:00, principalmente en la zona Norte, Este y Sur de Mendoza.

Nubosidad: amanece seminublado en Malargüe. Durante el día la nubosidad se extenderá gradualmente hacia el Valle de Uco, zona Norte y Este, sin precipitaciones.

Alta Montaña: cielo entre seminublado y nublado durante toda la jornada. No se observan precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El sábado estará parcialmente nublado y se anuncia la presencia de viento Zonda en precordillera, por lo que se espera que ascienda la temperatura. También se anticipan nevadas en cordillera. La temperatura oscilaría entre los 6ºC y los 17ºC.