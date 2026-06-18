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Baja la temperatura y Mendoza se prepara para un fin de semana inestable, con Zonda y nevadas

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un viernes con descenso de la temperatura en Mendoza: la máxima sería de 15ºC.

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Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza.

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El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos del sector norte y leve descenso de la temperatura para este viernes 19 de junio en Mendoza. La mínima esperada es de 6ºC, en tanto que la máxima llegaría a 15º.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

  • Viento: circulación de viento débil con dirección de norte a sur entre las 13:00 y las 20:00, principalmente en la zona Norte, Este y Sur de Mendoza.
  • Nubosidad: amanece seminublado en Malargüe. Durante el día la nubosidad se extenderá gradualmente hacia el Valle de Uco, zona Norte y Este, sin precipitaciones.
  • Alta Montaña: cielo entre seminublado y nublado durante toda la jornada. No se observan precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días

El sábado estará parcialmente nublado y se anuncia la presencia de viento Zonda en precordillera, por lo que se espera que ascienda la temperatura. También se anticipan nevadas en cordillera. La temperatura oscilaría entre los 6ºC y los 17ºC.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El domingo, como consecuencia, se espera el ingreso de un frente frío, con vientos leves del sur y una máxima de apenas 13ºC.

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