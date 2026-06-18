Cómo será la renovación completa de una emblemática calle que comparten Capital y Godoy Cruz

El Gobierno provincial, la empresa estatal Aguas Mendocinas y los municipios de Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza , llevarán adelante la renovación integral de la calle Hipólito Yrigoyen , una obra que demandará una inversión de $949,3 millones, que beneficiará a más de 70.000 mendocinos y que prevé una remodelación de la arteria más trabajos que mejorarán la provisión de servicios en la zona.

Este jueves se firmó el acuerdo con la participación del gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; y los intendentes Diego Costarelli ( Godoy Cruz ) y Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza).

La obra contempla el recambio total de las redes de agua potable y cloacas, que cuentan con más de 40 años de antigüedad, además de la reconstrucción de calzadas, banquinas, cordones, cunetas y veredas.

La intervención dará continuidad a la renovación del colector existente y permitirá modernizar una infraestructura esencial para el funcionamiento de los servicios sanitarios del área metropolitana.

El proyecto incluye además la construcción de un túnel por debajo de las vías del Metrotranvía, una solución de ingeniería que garantizará la renovación de las redes sin afectar la operatividad del sistema de transporte.

Qué contemplan los trabajos:

Colocación de cañería (excavación, colocación y relleno).

Construcción de bocas de registro y nuevas conexiones domiciliarias.

Ejecución de nudos, bypass y cruces especiales.

Renovación de cordón, cuneta, banquina, alcantarillas y puentes (peatonales y vehiculares).

Demolición y reconstrucción de veredas, junto con la rotura y reposición de pavimentos de hormigón.

Empalmes, cegado de colector existente y obras especiales.

Construcción de Tunnel Liner, por debajo de las vías del Metrotranvía.

Fondos provinciales para las obras en Godoy Cruz y Capital

La iniciativa será financiada con fondos provinciales, mientras que Aysam aportará la totalidad de los materiales necesarios para las redes de agua y saneamiento. De esta manera, se busca asegurar un sistema "más eficiente, seguro y con capacidad de respuesta para las próximas décadas".

Además de mejorar servicios esenciales, la renovación integral de la calle Yrigoyen contribuirá a la revalorización del corredor comercial y urbano, mediante la incorporación de infraestructura moderna, veredas renovadas, nuevas calzadas y un estándar unificado de calidad urbana entre ambos departamentos.

Con un plazo estimado de ejecución de 18 meses, los trabajos se desarrollarán de manera coordinada entre AYSAM y los municipios de Capital y Godoy Cruz, que también trabajarán en el ordenamiento vial y del transporte público para minimizar el impacto de la obra sobre vecinos, comerciantes y usuarios.

Entre las principales tareas previstas se encuentran la colocación de nuevas cañerías, la construcción de bocas de registro y conexiones domiciliarias. También se ejecutarán cruces especiales, la renovación de cordones, cunetas y alcantarillas y la reconstrucción de veredas y pavimentos. Además de los empalmes y obras complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura sanitaria.