La médium que contactó con seres fallecidos en Mendoza: todos los sociales y las fotos

La célebre médium marplatense, Noelia Pace, reunió a cientos de personas en el Teatro Plaza de Godoy Cruz en una velada llena de emociones y expectativas.

Creyentes y apasionados del esoterismo y el contacto con seres del más allá compartieron sus reflexiones tras participar de la sesión con la famosa canalizadora.

MDZ estuvo presente en un colmado Teatro Plaza en Godoy Cruz, en la primera fecha de los dos encuentros en Mendoza, donde casi mil personas se dieron cita para presenciar un despliegue espiritual enfocado en la sanación y el contacto con el más allá de la mano de la experta médium Noelia Pace. El encuentro combinó momentos de profunda meditación con dinámicas grupales que mantuvieron a la audiencia en un estado de absoluta atención y espectativa.

Creyentes y apasionados del esoterismo compartieron sus reflexiones tras participar de la sesión con la médium Noelia Pace. Foto: Fernando Martínez / @chicken.martinez La especialista dejó en claro el marco de estos encuentros: “Mi vida como médium comienza a los 6 años, donde la incertidumbre y los miedos me atraparon, pero aún más me atrapó este don maravilloso que me permite conectar con las almas y los espíritus”. A través de una simple puesta en el escenario con luces frías y cálidas, la guía fue conduciendo el ambiente para que las energías fluyeran en la sala.

Momentos de intensa conexión espiritual e iluminación en la primera fecha en el Teatro Plaza. Foto: Fernando Martínez / @chicken.martinez Conexiones sutiles y testimonios intensos en la sala A lo largo del encuentro, la canalizadora fue recorriendo los pasillos de la sala para seleccionar a los participantes que subirían a la plataforma principal o interactuarían desde su butaca con un micrófono en mano. Una mujer del público expresó tras la experiencia: “Fue muy emocionante, se notaba a toda la gente un clima de mucha sensibilidad; no pregunté, no me tocó, pero fue una experiencia muy linda”. Asimismo, una joven participante que subió al escenario manifestó: “Fue una experiencia muy grata, lo agradezco, lo sentí presente, claramente mi papá está presente; nos enseña a mirar la muerte de otra manera”.

El cierre de una velada movilizadora La jornada concluyó entre aplausos y lágrimas, firmas de libros y un clima colectivo de consuelo entre quienes buscaban procesar sus ausencias. Una espectadora en silla de ruedas reflexiónó al finalizar: “No tenía ni idea de cómo funcionaba esto, cómo una persona podía ver a alguien que ya no está en este terreno; fue una experiencia maravillosa”.