Georgina Rodríguez le dijo no al vestido: su look para casarse con Cristiano Ronaldo

La pareja celebró una ceremonia íntima en Portugal, donde Georgina Rodríguez deslumbró con un conjunto nupcial fuera de lo común. ¡Mirá!

Georgina Rodríguez eligió un camino poco convencional para su boda con Cristiano Ronaldo. En lugar del clásico vestido de novia, la pareja celebró una ceremonia íntima en el salón de su casa en Cascais, Portugal, donde Georgina lució un conjunto de falda de faille de seda blanca de Gucci, zapatos de satén y un collar de Chopard con un diamante de 50 quilates.

La fecha del enlace, el 11 de agosto, coincidió con el décimo aniversario del día en que se conocieron en la tienda de Gucci de la calle Serrano en Madrid, donde Georgina trabajaba como dependienta. Al vestir de Gucci, la novia cerró un círculo simbólico, llevando en su día más especial la firma que fue testigo de su primer encuentro.

La pareja contó a Vogue que querían una celebración íntima junto a sus hijos, y que después de la ceremonia pasaron por el Santuario de Fátima. Aunque no descartan una futura boda más grande con familiares y amigos, sus compromisos profesionales hicieron que esta primera ceremonia fuera reducida.