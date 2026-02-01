Presenta:

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez reinventó un estilo con un look pop: te lo mostramos

No te pierdas las fotos del look tipo mob wife de Georgina Rodríguez, quien lo reinterpretó en tono rosa. ¡Mirá!

No te pierdas el look rosa de Georgina.

Durante una visita a Diriyah, Georgina Rodríguez compartió en redes sociales un look que combinó dos universos en apariencia opuestos, estos fueron la estética ‘mob wife’ y el imaginario pop de Barbie.

El estilo mob wife, inspirado en las mujeres de los grandes relatos mafiosos como El Padrino o Los Soprano, se ha consolidado en los últimos años como una de las tendencias más fuertes. Lejos del minimalismo, celebra el exceso y la feminidad; abrigos de pelo, vestidos ceñidos, joyas brillantes y maquillaje opulento definen este código estético que Georgina domina como pocos.

En esta oportunidad, la base del conjunto fue un vestido de punto midi, ceñido y en tono rosa, con un llamativo detalle de terciopelo en el bajo que recreó un efecto ondulado. La elección del color suavizó la impronta clásica del mob wife y la acercó a un registro más pop y lúdico.

Para completar el look, Georgina lució unos zapatos de tacón fino y alto en charol rosa claro, mientras que el peinado recogido dejó todo el protagonismo al vestido y reforzó la limpieza visual del estilismo.

No te pierdas las fotos del look de Georgina Rodríguez:

El estilismo rosa de Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez apostó al rosa y brilló.

