Georgina Rodríguez reinventó un estilo con un look pop: te lo mostramos

No te pierdas las fotos del look tipo mob wife de Georgina Rodríguez, quien lo reinterpretó en tono rosa. ¡Mirá!

Durante una visita a Diriyah, Georgina Rodríguez compartió en redes sociales un look que combinó dos universos en apariencia opuestos, estos fueron la estética ‘mob wife’ y el imaginario pop de Barbie.

El estilo mob wife, inspirado en las mujeres de los grandes relatos mafiosos como El Padrino o Los Soprano, se ha consolidado en los últimos años como una de las tendencias más fuertes. Lejos del minimalismo, celebra el exceso y la feminidad; abrigos de pelo, vestidos ceñidos, joyas brillantes y maquillaje opulento definen este código estético que Georgina domina como pocos.

En esta oportunidad, la base del conjunto fue un vestido de punto midi, ceñido y en tono rosa, con un llamativo detalle de terciopelo en el bajo que recreó un efecto ondulado. La elección del color suavizó la impronta clásica del mob wife y la acercó a un registro más pop y lúdico.

Para completar el look, Georgina lució unos zapatos de tacón fino y alto en charol rosa claro, mientras que el peinado recogido dejó todo el protagonismo al vestido y reforzó la limpieza visual del estilismo.