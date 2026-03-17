Por qué Mendoza es una de las ciudades más caminables del país

Caminar por Mendoza no es solamente una forma de moverse de un lugar a otro. Para muchos es un hábito cotidiano, una forma de disfrutar la ciudad y también de evitar el tránsito. La combinación de veredas amplias, acequias, plazas cercanas y un importante arbolado urbano convierten a la capital mendocina en uno de los lugares más agradables del país para recorrer a pie.

Quienes visitan la ciudad por primera vez suelen sorprenderse por un detalle que aparece en cada cuadra: pequeños canales de agua que corren junto a las veredas. Son las tradicionales acequias, un sistema histórico que permite distribuir el agua y mantener vivos los árboles que dan sombra a gran parte del espacio público.

Ese conjunto de elementos -acequias, veredas anchas y arbolado- genera un paisaje urbano muy particular. En muchas calles del centro y de los barrios cercanos, caminar bajo los árboles se vuelve parte de la experiencia diaria y más ahora que se acerca el otoño y un colchón de hojas amarillas alfombra las veredas.

A diferencia de otras grandes ciudades argentinas donde el peatón suele quedar relegado, Mendoza mantiene una escala urbana que invita a recorrerla caminando. Las distancias dentro del microcentro son relativamente cortas y las plazas funcionan como puntos de encuentro y descanso.

Plaza Independencia, Plaza España, Plaza Italia, Plaza Chile y Plaza San Martín forman una red de espacios verdes que están a pocas cuadras entre sí. Esa cercanía permite que vecinos y turistas recorran el centro sin necesidad de utilizar transporte.

“Cuando voy al centro casi siempre dejo el auto en casa”, cuenta Marina Quiroga, vecina de Ciudad. “Caminar por las calles con árboles es mucho más agradable que estar buscando estacionamiento”.

Caminar como parte de la rutina

Para muchos mendocinos, trasladarse a pie también es una forma de ganar tiempo y evitar el tránsito del centro. Luis Morales, que trabaja en una oficina del microcentro, asegura que prefiere caminar varias cuadras antes que usar el auto: “Vivo a unas diez cuadras del trabajo y voy caminando todos los días. Entre el tráfico y el estacionamiento, muchas veces es más rápido venir a pie”.

Algo similar comenta Patricia Gómez, que suele recorrer el centro para hacer trámites o compras: “Me gusta caminar porque la ciudad tiene muchas sombras y plazas. Si te cansás, siempre encontrás un banco para sentarte un rato”.

Un paisaje urbano que invita a recorrerlo

El arbolado urbano es otro de los elementos que define la identidad mendocina. En muchas calles los árboles forman verdaderos túneles verdes durante la primavera y el verano, algo que ayuda a mitigar las altas temperaturas de la provincia.

Para quienes viven en la Ciudad desde hace años, esa combinación de naturaleza y urbanismo es parte de la vida cotidiana. “Hay ciudades donde caminar se vuelve incómodo o estresante. En Mendoza todavía se puede recorrer tranquilo”, dice Carlos Videla y agrega: “Creo que es algo que los mendocinos valoramos mucho”.

parque san martín Parque San Martín. Foto: Municipalidad de Mendoza

El Parque General San Martín, el gran pulmón verde

Cuando se habla de caminar en Mendoza, uno de los lugares más elegidos por los mendocinos es el Parque General San Martín. Con cientos de hectáreas de espacios verdes, senderos y lagos, es considerado el principal pulmón verde del área metropolitana.

Cada día, cientos de mendocinos llegan al parque para caminar, correr o simplemente disfrutar del aire libre. Sus avenidas arboladas y senderos lo convierten en uno de los lugares más buscados para realizar actividad física o desconectarse del ritmo de la ciudad.

parque-central Parque Central. Foto: Municipalidad de Mendoza

El Parque Central, un espacio verde en pleno corazón urbano

Otro punto muy elegido para caminar es el Parque Central, ubicado a pocas cuadras del centro. Este espacio verde se transformó en un lugar de encuentro para familias, estudiantes y vecinos que buscan un momento de recreación sin alejarse demasiado de la ciudad. Sus senderos y amplios espacios abiertos lo convierten en un sitio ideal para caminar o hacer ejercicio.

En tiempos donde muchas urbes crecen alrededor del automóvil, Mendoza conserva una característica cada vez más apreciada: la posibilidad de recorrerla a pie, descubrir sus plazas, escuchar el agua correr por las acequias y avanzar bajo la sombra de los árboles que forman parte de su identidad.