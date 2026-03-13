Por qué este cerro de Mendoza es considerado el mayor punto energético del planeta

En el corazón de la Cordillera de los Andes se levanta una montaña que desde siempre ha despertado admiración. Con 6.962 metros de altura, el Aconcagua domina el paisaje mendocino y atrae cada año a miles de montañistas de todo el mundo. Sin embargo, más allá de su importancia geográfica y deportiva, en los últimos años comenzó a crecer otra mirada sobre este gigante de piedra: la de quienes lo consideran un centro energético de escala planetaria.

Para algunos viajeros espirituales, el Aconcagua no sería solamente la cumbre más alta de América , sino también uno de los puntos donde la energía de la Tierra se manifiesta con mayor intensidad.

Dentro de ciertas corrientes espirituales se sostiene que el planeta tendría lugares específicos donde se concentra una energía especial, comparables a los chakras del cuerpo humano.

Según esta interpretación, distintos puntos del mundo funcionarían como centros energéticos naturales. Entre ellos suelen mencionarse lugares conocidos por su carga simbólica o espiritual, como montañas sagradas, desiertos o antiguas zonas ceremoniales.

En ese mapa místico, el Aconcagua suele aparecer señalado como uno de los lugares más poderosos del hemisferio sur.

Quienes sostienen esta idea creen que en la zona se produce una convergencia energética capaz de atraer a personas interesadas en prácticas como la meditación, el yoga o el reiki, que buscan espacios naturales para desarrollar experiencias espirituales.

La cordillera y el mito de la energía que se desplaza

Otra de las teorías que circula dentro del llamado turismo espiritual afirma que las grandes corrientes energéticas del planeta no permanecen siempre en el mismo lugar, sino que se trasladan con el paso de los milenios.

Según esta creencia, durante siglos el principal epicentro espiritual del planeta habría estado en las montañas del Himalaya, particularmente en la región del Tíbet, considerada uno de los centros místicos más importantes del mundo.

Sin embargo, algunas interpretaciones contemporáneas sostienen que ese flujo energético habría comenzado a desplazarse hacia Sudamérica, especialmente hacia la cordillera de los Andes.

Bajo esa mirada, la zona cordillerana que se extiende entre Argentina, Chile, Perú y Bolivia estaría convirtiéndose en un nuevo polo espiritual para viajeros y buscadores de experiencias trascendentales.

aconcagua (1)

Montañas sagradas y cosmovisión andina

Más allá de estas interpretaciones modernas, las culturas originarias de los Andes ya consideraban a las montañas como entidades vivas y sagradas.

Dentro de la cosmovisión andina, las grandes cumbres eran vistas como guardianes del territorio, espíritus protectores vinculados a la naturaleza y al equilibrio del mundo.

Desde esa perspectiva, la montaña no era solo una formación geológica, sino una presencia espiritual capaz de influir en la vida de las comunidades.

Para muchos investigadores, estas creencias ancestrales ayudan a explicar por qué ciertos paisajes de la cordillera siguen despertando hoy una profunda sensación de respeto y conexión con la naturaleza.

Historias de misterios y fenómenos inexplicables

El aura mística que rodea al Aconcagua también se alimenta de relatos que circulan desde hace décadas entre montañistas, viajeros y habitantes de la región.

Entre esas historias aparecen menciones a supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados, relatos sobre civilizaciones ocultas en la montaña o referencias a rocas consideradas portales energéticos.

Aunque estas versiones forman parte más del folclore contemporáneo que de la investigación científica, contribuyen a reforzar la idea de que la zona posee una energía particular.

aconcagua

Entre la ciencia y el misterio

Mientras estas teorías continúan circulando en ámbitos espirituales y turísticos, la montaña también es objeto de investigaciones científicas. Equipos de distintas universidades y centros de estudio han desarrollado allí proyectos para analizar la composición geológica de la cordillera, medir la actividad sísmica y estudiar la estructura profunda de la corteza terrestre.

Para la ciencia, el Aconcagua es sobre todo un fenómeno natural extraordinario: el resultado de millones de años de movimientos tectónicos que dieron forma a la cordillera más extensa del planeta.

Un gigante que sigue inspirando preguntas

Sea visto como un desafío para montañistas, un objeto de estudio científico o un lugar de energía especial para quienes buscan experiencias espirituales, el Aconcagua continúa despertando fascinación. Tal vez sea su tamaño imponente, su silencio mineral o la sensación de pequeñez que provoca frente a la inmensidad de la cordillera.

Lo cierto es que, para muchos, esa montaña que domina el horizonte mendocino sigue siendo algo más que un accidente geográfico. Y mientras las teorías se multiplican entre ciencia, misticismo y turismo espiritual, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿podría el Aconcagua convertirse en el nuevo Tíbet del hemisferio sur?

Así luce el Aconcagua un día de verano