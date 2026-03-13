El romántico look de entrecasa de la China Suárez: mirá lo que se puso

La China Suárez apostó por un look de entrecasa en tonos rosas que despertó polémica por no ser tan natural.

No te pierdas el look de La China.

Desde su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió fotos en las que dejó de lado el lujo y apostó por un estilismo completamente relajado, pensado para la intimidad del hogar.

Para ese momento, la actriz eligió una bata que definió gran parte del look, con una silueta amplia y una textura suave que agrandó la sensación de comodidad. Contaba con un estampado de moños que le dio un aire delicado que terminó de construir la identidad romántica del estilismo.

La elección del color también jugó un rol importante, puesto que el conjunto se movió dentro de una paleta rosa que no suele ser la más habitual en el vestidor público de la actriz, lo que volvió al look todavía más interesante.

El detalle más llamativo apareció en el peinado, ya que La China llevó el cabello suelto y lo adornó con pequeñas hebillitas rosas que le sostuvieron algunos mechones.