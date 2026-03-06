La China Suárez enfrentó las críticas por su look más polémico: ¡mirá!

La China Suárez respondió con ironía a las críticas de sus seguidores, usando el look que más polémica generó. No te pierdas los detalles en la nota.

La China Suárez decidió mostrarse con una propuesta que apostó por una mezcla de épocas. Por un lado, el vestido largo y amplio con capas de encaje blanco superpuestas le dieron una estética romántica, con capas que generaron volumen y movimiento en la parte inferior, construyendo una silueta dramática.

Como primera piel llevó medias negras translúcidas, que introdujeron un contraste con la delicadeza del encaje, el cual se completó con unas botas bucaneras altas de charol negro.

Te puede interesar Melania Trump hizo historia en la ONU con este look

No obstante, la prenda más comentada fue la chaqueta. Se trató de un modelo corto en azul oscuro con bordados en hilo dorado que remitieron a un estilo militar napoleónico. La pieza, que es una de las prendas de abrigo furor para el otoño/invierno 2026, incorporó avíos y detalles que construyeron su carácter.

Desde el vestido sobresalió el cuello blanco, mientras que los puños en rojo saturado incluyeron una larga fila de botones dorados. Otro detalle minucioso fueron los bordados dorados en las mangas del lado exterior, que reforzaron aún más la inspiración histórica del look.

Sin embargo, la reacción del público fue inmediata. Algunos seguidores señalaron que ya había usado la llamativa chaqueta, mientras que otros dejaron comentarios críticos como: “Te estas yendo a cruzar los andes?”, “Otra vez con la chaquetita de Belgrano”.