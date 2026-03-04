Melania Trump hizo historia en la ONU con este look

La primera dama, Melania Trump, presidió el Consejo de Seguridad con un conjunto gris antracita y mensaje político. No te pierdas las fotos.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, no solo cruzó las puertas del organismo internacional para ocupar un lugar en la mesa del Consejo de Seguridad, sino que presidió la sesión. Fue la primera vez que un cónyuge de un presidente en ejercicio asume ese rol.

La reunión llevó por título “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Niños, tecnología y educación en los conflictos”, y se produjo apenas días después de que Donald Trump ordenara el bombardeo de Irán. Frente a los representantes internacionales, Melania tomó la palabra y dejó una frase que marcó el tono de su intervención: “La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoran plenamente en todas nuestras sociedades”.

No hizo mención directa al conflicto en Oriente Medio ni al ataque a una escuela en Minap, en Irán, donde varios menores perdieron la vida. Sí ofreció sus condolencias “a las familias que han perdido a sus héroes, quienes sacrificaron sus vidas por la libertad”.

Acompañada por el embajador Mike Waltz, Melania eligió un conjunto gris antracita de Dior que reversionó el clásico traje sastre. Lejos del pantalón tradicional, optó por una falda lápiz de largo midi que se ajustó a su silueta. La pieza se llevó junto con una americana de hombros marcados y cintura entallada.

En los pies, eligió altísimos salones de Christian Louboutin, su firma predilecta. El tacón extremo completó la idea de verticalidad y presencia, mietras que el gris antracita del look logró dar ese mensaje de formalidad en una jornada donde el simbolismo institucional fue total.