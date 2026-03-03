Presenta:

Laurita Fernández

El despampanante look de playa de Laurita Fernández: ¡mirá!

Microbikini y piluso: no te pierdas las fotos de la apuesta fashion de Laurita Fernández en la nota.

Mirá el look playero de Laurita Fernández.
Mirá el look playero de Laurita Fernández.

Desde Mar del Plata, en plena temporada teatral y luego de unas vacaciones en Brasil, Laurita Fernández posó en la arena marplatense con un look que condensó varias de las claves del verano 2026.

La protagonista fue una microbikini en tono verde seco, uno de los colores que se mantuvo vigente y que se proyectó como favorito de la próxima temporada. El diseño incluyó un corpiño entero de formato rectangular con breteles finos y una bombacha colaless, ambos con un sutil estampado de líneas texturadas en una tonalidad apenas más profunda.

Laurita le sumó un complemento que terminó de sellar el estilismo, y que se trató de un piluso tejido al crochet, exactamente en el mismo tono verde. El accesorio, lejos de ser anecdótico, es uno de los grandes protagonistas del verano.

El beauty look acompañó con la misma lógica relajada, luciendo el pelo suelto con ondas naturales y una cara prácticamente lavada.

No te pierdas las fotos del look de Laurita Fernández:

laurita-fernandez-en-bikini-verde-y-piluso-a-juego-foto-instagramholasoylaurita-3RKN5MXIOBHUZCPNLFU2XIV7CE
Laurita Fernández y el traje de baño que enamoró en las redes.

el-look-de-alto-verano-de-laurita-fernandez-en-mar-del-plata-foto-instagramholasoylaurita-LR5PEP2PG5EPNONKNZMKXUDCFY
Microbikini y piluso tejido: el combo del verano 2026.

laurita-fernandez-desplego-estilo-con-su-look-de-playa-foto-instagramholasoylaurita-R337MCY3PBHOXGAQJM6DSMLJ2M
Un estilismo simple y efectivo.

laurita-fernandez-poso-entre-las-rocas-y-marco-tendencia-foto-instagramholasoylaurita-6HPKGMIFMVBQHPSJNLCL4SUTT4
La apuesta fashion de Laurita Fernández.

