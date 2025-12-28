El look deportivo de Thelma Fardín que inspiró a sus seguidores

No te pierdas los detalles del outfit sporty de Thelma Fardín que se llevó todos los likes en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Thelma Fardín compartió su outfit ideal para entrenar y demostró que el estilo también puede encontrar su lugar en la rutina diaria, incluso en el modo deportivo.

La actriz apostó una vez más por un look donde lo urbano y lo sporty se entremezclaron. Tanto las texturas, los cortes, como la elección cromática hablaron de una mirada entrenada, capaz de convertir prendas funcionales en algo de buena estética.

El conjunto elegido combinó un top escotados y una calza ultra ajustada al cuerpo, una dupla clásica del universo fitness. A esto, le sumó unas zapatillas blancas y una camisa abierta arremangada.

Para el peinado, Thelma decidió llevar el cabello recogido que, sumado a un maquillaje natural, se vio como una elección práctica que reforzó el espíritu entreno del outfit.