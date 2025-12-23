Presenta:

Julieta Poggio

Nuevo look, nueva etapa: mirá la transformación de Julieta Poggio

Julieta Poggio apostó al corte mariposa y sorprendió a sus seguidores. No te pierdas las fotos del look que podría ser tu inspiración para un nuevo estilo.

Mirá el nuevo look de Julieta Poggio.

Julieta Poggio decidió despedir la primavera con un cambio de look que anticipó el espíritu del verano 2026. La actriz e influencer compartió en sus redes sociales las imágenes de su transformación. La apuesta fue doble con un rubio perlado luminoso y un nuevo corte.

En una primera historia de Instagram, Julieta escribió simplemente “New look”, dejando que las imágenes hablaran por sí solas y despertaran la curiosidad de su comunidad.

Además del color, Juli eligió renovar la forma de su cabello, adaptándolo a las altas temperaturas y a un estilo de vida más liviano. El nuevo corte le dio volumen sin peso y una caída natural que acompañó su estética juvenil y descontracturada.

En otro posteo, la actriz se mostró junto a su peluquero de confianza y detalló el proceso con una frase que no pasó desapercibida: “Corte mariposa y rubio perlado. Solo por él”.

Pero el cambio no fue solo estético ya que, luego de mostrar su nuevo pelo, Julieta compartió una imagen desde un avión, sugiriendo una nueva etapa personal y profesional. “Por acá empieza una nueva aventura”, escribió, dando a entender que el cambio de look acompaña un momento de transformación más profundo.

No te pierdas las fotos del nuevo look de Julieta Poggio:

Julieta Poggio estrenó rubio perlado y corte mariposa para el verano.

Así es el nuevo look de Julieta Poggio para el verano 2026.

