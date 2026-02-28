Julieta Poggio impactó con su look dirty y su nuevo color de pelo

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, apostó por una sesión inspirada en San Valentín con lencería roja. ¡Mirá!

Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores con un nuevo look en una sesión de fotos, acompañada por una frase que marcó el tono de la producción: “Dirty Valentine”, en una clara referencia al Día de los Enamorados.

En la primera imagen se la vio recostada sobre un sillón tapizado en tono beige, con un conjunto de ropa interior rojo con detalles en encaje. El contraste entre el mobiliario neutro y la intensidad del rojo generó un clima visual potente, mientras que la mano derecha sostuvo una cereza cerca de los labios, pintados con labial rojo intenso.

Sobre el regazo apoyó un plato con una porción de torta y un tenedor, mientras a su lado descansaban una cartera y un par de sandalias de tacón, ambos en color rojo con detalles oscuros.

El gran cambio, sin embargo, estuvo en su cabello, ya que estrenó un rubio liso con corte recto y flequillo, que le dio un aire más sofisticado y cinematográfico a la sesión.

En otra imagen del carrete, posó de pie frente a una pared clara con un conjunto diferente de top ajustado beige con detalles florales en tonos pastel y encaje, acompañado por una prenda inferior rosada con lazos laterales. El maquillaje, nuevamente con labios rojo intenso y cejas definidas, sostuvo la coherencia estética perfectamente.